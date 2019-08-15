TAYANNA показала, як готується до проекту "Танці з зірками": спокусливе відео

Українська співачка TAYANNA (справжнє ім’я – Тетяна Решетняк) вже приступила до персональних репетицій в танцювальному залі та вже показала вражаючий результат.

Артистка української сцени зізнавалась, що давно мріяла потрапити у танцювальне шоу.

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"Коли мені передали естафету #танціззіркамиchallenge, я не сумнівалася ні секунди. Я дивилася всі сезони й останні два роки мріяла, що сама колись вийду на паркет. Як бачите, мрії збуваються. Попри те, що раніше я ніде не танцювала, а бальні танці для мене взагалі "космос", я в неймовірному передчутті. Мені здається, що в танцях я зможу відкрити в собі нові грані", – запевнила нещодавно співачка TAYANNA.

14 серпня на своїй сторінці у Facebook вона опублікувала відео, на якому довела усі свої старання та бажання перемогти на проекті телеканалу "1+1". Для репетиції вона одягнула короткі шорти, кроп-топ, наколінники та високі підбори.

"Тіло жадає… танцю" – лаконічно підписала ролик зірка.

Хто стане партнером TAYANNA на паркеті "Танці з зірками" – наразі невідомо, а поки нагадаємо, що прем'єра нового сезону відбудеться 25 серпня 2019 року.