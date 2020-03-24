TAYANNA порадила 3 книги для прочитання: Ідеальний вибір для карантинних вечорів

Співачка TAYANNA, як і всі її колеги, скасувала заплановані концерти та зйомки. Відтак в артистки з'явилось чимало вільного часу для відпочинку з сином і прочитання книг. У мережі вона вирішила поділитись виданнями, які наразі читає та які варті вашої уваги.

Ще щонайменше тиждень триватиме карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу. Тому зірки об'єднались у своєрідний флешмоб, закликаючи людей не покидати свої домівки та перечекати епідемію вдома. У мережі артисти діляться лайфхаками, як цікаво провести час з малечою та не зійти з розуму в самоізоляції.

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Окрім цього, чимало артистів закликають з користю використати вільний час. До прикладу, прочитати книгу, яка може змінити ваше життя на краще. Свою добірку видань опублікувала і співачка TAYANNA.

"Життя не стоїть на місці, і щоб наше завтра було краще, ніж сьогодні, ми повинні постійно розвиватися. Ідеальний вибір для карантинних вечорів – цікава книга, зручне крісло і гарячий напій", – зазначила вона.

Книги, які рекомендує TAYANNA для прочитання

"Гора між нами", Чарльз Мартин

– Боротьба за життя, надія на порятунок – все це змушує мимоволі замислитись: "А чи змогла би я, також як і герої, битися, коли вже немає сил, та й надія потроху згасає?" Також тут присутня красива, ніжна історія кохання. Відразу починаєш вірити, що вона ще живе у цьому світі.



Книги, які варто прочитати під час карантину / Ilatanka

"Даоський шлях омолодження. Ци‑самомасаж", Мантек Чіа

– Must have, якщо щось болить. У ній зібрано багато методик для посилення роботи всього тіла.



Список книг від Тетяни Решетняк / Festima

"ABBA. Історія за кожною піснею", Роберт Скотт

– Цікаво одночасно слухати їх пісні та читати про музичний шлях легендарного гурту.



Що прочитати під час карантину

TAYANNA – не єдина українська співачка, яка поділилась своїм списком книг. Нещодавно Настя Каменських розповіла, які видання допомогли їй змінити життя.