TAYANNA представила нову пісню "Очі", з якою планувала їхати на Євробачення: аудіо

У п’ятницю, 8 лютого, знаменита українська співачка TAYANNA, яка мала намір брати участь у Нацвідборі Євробачення-2019, презентувала свою нову пісню під назвою "Очі". Повну версію синглу слухайте у нашому матеріалі.

TAYANNA презентувала нову пісню у п'ятницю, 8 лютого. Сингл під назвою "Очі" з'явився на її офіційній сторінці у Facebook. Трек увійде до її майбутнього альбому "Фантастична жінка".

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Як стверджують автори пісні, синергія декількох музичних культур і елементи національної етніки притаманна новій композиції TAYANNA. Саунд-продюсером треку став Віталій Телезин. Він також працював над попереднім альбомом виконавиці "Тримай мене" і хітом "Фантастична жінка".

Сама TAYANNA каже, що співає про ту особу, яка є в кожній сучасній жінці.

Ця пісня про мольфарку, яка живе в кожній жінці, справжня магія якої криється в її очах. Чоловіки дуже часто звертають увагу на них, тому мені захотілося розповісти про надприродню жінку, жінку-мольфарку, яка одним поглядом випромінює любов і силу в своїй слабкості,

– коментує прем'єру TAYANNA.

Слухати пісню TAYANNA "Очі" (відео):

Що відомо про участь TAYANNA у Євробаченні-2019? В листопаді TAYANNA зробила неоднозначну заяву щодо Євробачення-2019. Вона натякнула на участь у Нацвідборі, якщо в журі не буде Андрія Данилка. Співак, більш відомий як Вєрка Сердючка, зізнався, що якби його не було в журі Нацвідбору в 2018 році, то вона мала б можливість поїхати на Євробачення-2018. А вже на початку грудня TAYANNA повідомила, що пісня для музичного конкурсу в неї вже є, проте вона не вирішила остаточно чи братиме в ньому участь. Наприкінці січня 2019 року виконавиця повідомила, що не братиме участі в Національному відборі, прокоментувавши це словами: "Iнодi всесвіт не дає тобi чогось не тому, що ти цього не заслуговуєш, а тому, що ти заслуговуєш чогось іншого".