TAYANNA презентувала нову ритмічну пісню в ефірі "Танців з зірками": відео

Не тільки учасники шоу "Танці з зірками 2019" дивують глядачів несподіваними виступами та перевтіленнями, але й зіркові гості. В 11 випуску на проєкт повернулась співачка TAYANNA, яка вперше презентувала пісню "До мами".

За кілька днів до прямого ефіру "Танці з зірками 2019" організатори заявили, що випуск пройде під назвою "Вечір легенд". На шоу повернулись учасники попередніх сезонів, які підтримали одну з пар. Однак не всі колишні танцівники вийшли на паркет з постановками. Так, співачка TAYANNA у прямому ефірі вперше презентувала свою пісню "До мами".

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Для особливого виступу артистка підготувала неймовірний виступ з шоу-балетом. TAYANNA постала перед глядачами у шкіряному штанному костюмі та топі. Зірка на підборах запалила під динамічні ритми свого треку "До мами", який, згідно з оваціями залу, має великі шанси стати черговим хітом вокалістки.

"Танці з зірками 2019" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ співачки TAYANNA

Відомо, що TAYANNA була однією з учасниць шоу "Танці з зірками 2019". На репетиціях співачка отримала травму, однак учасниця шоу все ж виходила на паркет, демонструючи бездоганні па. Однак через брак підтримки від глядачів TAYANNA першою покинула розважальний проєкт.

Перед виступом поп-зірка розповіла, що ця поразка для неї була досить болісною. Під час прямого ефіру "Танців з зірками 2019" TAYANNA пішла з паркету, ледь стримуючи свої сльози. Понад тиждень знадобився артистці, щоб оговтатись від результатів проєкту. Тому знаменита українка зізналась, що рада повернутись на шоу як запрошений гість.