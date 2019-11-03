TAYANNA презентувала нову ритмічну пісню в ефірі "Танців з зірками": відео

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TAYANNA виступила на шоу "Танці з зірками 2019"
TAYANNA виступила на шоу "Танці з зірками 2019" / Instagram / @tayanna_reshetnyak

Не тільки учасники шоу "Танці з зірками 2019" дивують глядачів несподіваними виступами та перевтіленнями, але й зіркові гості. В 11 випуску на проєкт повернулась співачка TAYANNA, яка вперше презентувала пісню "До мами".

За кілька днів до прямого ефіру "Танці з зірками 2019" організатори заявили, що випуск пройде під назвою "Вечір легенд". На шоу повернулись учасники попередніх сезонів, які підтримали одну з пар. Однак не всі колишні танцівники вийшли на паркет з постановками. Так, співачка TAYANNA у прямому ефірі вперше презентувала свою пісню "До мами". 

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Для особливого виступу артистка підготувала неймовірний виступ з шоу-балетом. TAYANNA постала перед глядачами у шкіряному штанному костюмі та топі. Зірка на підборах запалила під динамічні ритми свого треку "До мами", який, згідно з оваціями залу, має великі шанси стати черговим хітом вокалістки. 

"Танці з зірками 2019" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ співачки TAYANNA

Відомо, що TAYANNA була однією з учасниць шоу "Танці з зірками 2019". На репетиціях співачка отримала травму, однак учасниця шоу все ж виходила на паркет, демонструючи бездоганні па. Однак через брак підтримки від глядачів TAYANNA першою покинула розважальний проєкт. 

Перед виступом поп-зірка розповіла, що ця поразка для неї була досить болісною. Під час прямого ефіру "Танців з зірками 2019" TAYANNA пішла з паркету, ледь стримуючи свої сльози. Понад тиждень знадобився артистці, щоб оговтатись від результатів проєкту. Тому знаменита українка зізналась, що рада повернутись на шоу як запрошений гість. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ДоМами До зустрічі в ефірі @tanci1plus1 о 21:00!

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України TAYANNA LifeStyle Музика
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