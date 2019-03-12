TAYANNA презентувала ритмічну пісню "Як плакала вона" та здивувала несподіваною історією

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TAYANNA - Як плакала вона - слухати онлайн нову пісню TAYANNA
TAYANNA презентувала ритмічну пісню "Як плакала вона" / Instagram / @tayanna_reshetnyak

Українська співачка TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) презентувала свою нову пісню "Як плакала вона". Прихильники артистки мали змогу послухати трек на нещодавньому сольному концерті в Києві, а от всі меломани отримали таку можливість тільки 12 березня.

Про прем'єру нової пісні, що увійшла до майбутнього альбому, TAYANNA розповіла в Instagram. Окрім цього, співачка зробила неоднозначний допис, в якому поділилась з прихильниками історією про непрості стосунки з чоловіком. 

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"Чи буває у вас таке, що ви лягаєте спати біля коханого, не вирішивши проблему, не розказавши про свою образу, і тоді ви вперто видавлюєте з себе сльозу, щоб вона капнула йому на руку. Може, тоді він спитає, що сталось. Але чоловіки мовчать, вдають, що нічого не відбувається. Мовчить, бо впертий і гордий, як і ти. Відносьтесь до всього простіше. Краще цілуйтесь перед сном і будьте щасливі", – поділилась TAYANNA.

За словами співачки, новий трек "Як плакала вона" розповідає про недомовленості у відносинах, які можуть впливати на взаєморозуміння двох люблячих людей. Ймовірно, допис був своєрідним прикладом, чому жінки плачуть у стосунках. 

Нова пісня TAYANNA "Як плакала вона": слухайте аудіо

TAYANNA – "Як плакала вона": текст нової пісні

Сильно ти обіймав її тіло
І поглядом неземним світилася поруч з ним
Сукня злітала з неї нестримно
За вітром, де спогади
Туди, де щасливі дні
Так і не помітив

Приспів:
Як плакала вона
Як плакала вона
В обіймах серед ночі
Як плакала вона
Як плакала вона
Уві сні
Від щастя або ні

Як плакала вона
Як плакала вона
В обіймах серед ночі
Як плакала вона
Як плакала вона
Уві сні
В обіймах твоїх.

Пристрасть лише ним керувала
Палила палким вогнем
Її спокій день за днем
Міцно тримав руками за тіло
І душу не відпускав
Казав, що, як вмів, кохав
Але ... так і не помітив.

Приспів

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Теги: LifeStyle Музика TAYANNA
Джерело: LifeStyle 24
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