TAYANNA презентувала ритмічну пісню "Як плакала вона" та здивувала несподіваною історією

Українська співачка TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) презентувала свою нову пісню "Як плакала вона". Прихильники артистки мали змогу послухати трек на нещодавньому сольному концерті в Києві, а от всі меломани отримали таку можливість тільки 12 березня.

Про прем'єру нової пісні, що увійшла до майбутнього альбому, TAYANNA розповіла в Instagram. Окрім цього, співачка зробила неоднозначний допис, в якому поділилась з прихильниками історією про непрості стосунки з чоловіком.

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"Чи буває у вас таке, що ви лягаєте спати біля коханого, не вирішивши проблему, не розказавши про свою образу, і тоді ви вперто видавлюєте з себе сльозу, щоб вона капнула йому на руку. Може, тоді він спитає, що сталось. Але чоловіки мовчать, вдають, що нічого не відбувається. Мовчить, бо впертий і гордий, як і ти. Відносьтесь до всього простіше. Краще цілуйтесь перед сном і будьте щасливі", – поділилась TAYANNA.

За словами співачки, новий трек "Як плакала вона" розповідає про недомовленості у відносинах, які можуть впливати на взаєморозуміння двох люблячих людей. Ймовірно, допис був своєрідним прикладом, чому жінки плачуть у стосунках.

Нова пісня TAYANNA "Як плакала вона": слухайте аудіо

TAYANNA – "Як плакала вона": текст нової пісні

Сильно ти обіймав її тіло

І поглядом неземним світилася поруч з ним

Сукня злітала з неї нестримно

За вітром, де спогади

Туди, де щасливі дні

Так і не помітив

Приспів:

Як плакала вона

Як плакала вона

В обіймах серед ночі

Як плакала вона

Як плакала вона

Уві сні

Від щастя або ні

Як плакала вона

Як плакала вона

В обіймах серед ночі

Як плакала вона

Як плакала вона

Уві сні

В обіймах твоїх.

Пристрасть лише ним керувала

Палила палким вогнем

Її спокій день за днем

Міцно тримав руками за тіло

І душу не відпускав

Казав, що, як вмів, кохав

Але ... так і не помітив.

Приспів