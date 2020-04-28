TAYANNA розповіла про стосунки з братом Мішею Марвіном, який будує кар'єру в Росії

Знаменита українська співачка TAYANNA не єдина у багатодітній родині, хто вирішив присвятити своє життя музиці. Молодший на п'ять років брат зірки Міша Марвін також співак, проте, на відміну від сестри, свою кар'єру будує у Росії. Знаменитості розповіли про дитинство та початок творчого шляху.

Тетяна Решетня, яка відома в українському шоу-бізнесі під псевдонімом TAYANNA, відверто розповіла про стосунки з молодшим братом. Для програми "Життя відомих людей" зірка дала інтерв'ю з Мішею Марвіним, який досить рідко бачиться з родиною, адже свою музику просуває у Москві.

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TAYANNA, як найстарша дитина у сім'ї, завжди брала на себе відповідальність за трьох молодших братів. Вона заміняла для хлопців маму, адже їхні батьки часто їздили на заробітки за кордон. Міша не приховує, що у дитинстві не був чемним малюком та часто провокував конфлікти першим. "Доводилося сваритися, закривати в туалеті на 5 хвилин з вимкненим світлом", – пригадала Тетяна.

Проте на п'ять років старша співачка наголосила, що саме Міша першим розпочав сольну кар'єру та швидко став справжньою зіркою у рідних Чернівцях. А згодом виконавиця разом з братом почала відвідувати музичні конкурси та здобувати славу на сцені. Як запевнили зірки, вони ніколи не відчували конкуренцію у дорослому житті.

Він перший пішов співати як соліст. Він реально був у Чернівцях superstar – Робертіно Лореті номер два. І я цим страшенно пишалася. Я завжди ходила на концерти. Ми навіть їздили разом на "Чорноморські ігри",

– згадала TAYANNA.

Міша Марвін – це український співак, який будує власну кар'єру в Москві. Артист близько п'яти років тому розпочав сольний проєкт в складі лейблу Black Star Inc, будучи раніше у складі продюсерського центру лише автором. Його кліпи збирають мільйони переглядів на ютубі, а серед пісень є й треки рідною українською мовою. Гастролі Міші Марвіна не обмежуються лише Росією, цьогоріч він мав приїхати з сольним концертом до Києва, проте на плани співака вплинула пандемія коронавірусу.