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TAYANNA розповіла про свої харчові звички та щоденний ранковий ритуал

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Співачка TAYANNA / Instagram / @tayanna_reshetnyak

Популярна українська співачка TAYANNA зізналася, що є вегетаріанкою і харчується лише рослинною їжею. Артистка також поділилася своїми звичками і зазначила, що її раціон залежить від пори року.

У артистів напружений графік і їм важко харчуватися правильно та системно. Проте виконавиці TAYANNA вдалося виробити певні звички та правила, яким вона слідує щодня і які дозволяють їй перебувати в гармонії зі своїм тілом. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Elle.

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Співачка зазначає, що кожен її ранок починається зі склянки теплої води з лимоноа або без. Сніданок при цьому може бути будь-яким. TAYANNA обожнює рисове молоко, тому часто їсть вівсянку, яку готує на ньому. Також надає перевагу тостам з авокадо та смузі. Знаменитість зазначає, що правила її харчування залежать від пори року.

Наприклад, взимку я обов'язково снідаю і вечеряю теплою їжею, а обід можу пропустити. Влітку, навпаки, можу не їсти до 12 години дня, а весь день харчуватися лише свіжими фруктами й овочами,
– розповіла співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

Вона також додала, що інколи практикує метод інтервального голодування або розвантажування на воді. 

В такі дні я додаю у воду лимон та мед, щоб мати достатньо енергії на репетиціях та виступах. Система 16/8 мені подобається: більшу частину доби шлунок відпочиває, немає відчуття тяжкості,
– пояснила артистка.

TAYANNA зазначила, що заняття спортом відбуваються на інтуїтивному рівні. 

Можу пробігти 12 кілометрів зранку, а можу зробити духовні практики на свіжому повітрі. Звичайно, при підготовці до виступів чи фотозйомок в розкладі з'являються додаткові тренування в фітнес-залі та заняття з хореографії. Вони допомагають прийти в форму за один-два тижні,
– каже виконавиця.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

Зірка наголосила, що виснажувати тіло щоденними інтенсивними тренуваннями не варто. Щоб спорт не набридав, вона обирає різноманітні навантаження: пілатес, плавання, йогу та навіть бокс.

Раніше я була дуже вимогливою до себе, годинами не виходила зі спортзалу. Нездорове прагнення ідеальної фігури призвело до проблем зі здоров'ям. Так тривати далі не могло. Я зрозуміла, що фігура мрії не є причиною грандіозних змін в кар'єрі чи особистому житті. Тому замість того, щоб мучити своє тіло, я стала про нього піклуватися,
– зізаналася артистка. 

TAYANNA змогла зрозуміти біоритми свого тіла, знає тепер, що їй смакує. Шлях до цього був дуже довгим, проте зараз вона перебуває в гармонії з собою та відчуває баланс.

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle Здорове харчування
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