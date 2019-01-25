TAYANNA розповіла, що боролась зі Світланою Лободою за місце у гурті "ВІА Гра"

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TAYANNA розповіла, що боролась зі Світланою Лободою за місце у гурті "ВІА Гра"
TAYANNA розповіла, що боролась зі Світланою Лободою за місце у гурті "ВІА Гра" / Instagram / @tayanna_reshetnyak

Співачка TAYANNA, менш відома, як Тетяна Решетняк, з легкістю організовує сольні тури Україною. Однак колись зірка виборювала можливість виступати у складі гурту "ВІА Гра".

Популярна українська співачка TAYANNA стала гостею нового випуску "Караоке на колесах" від Люкс ФМ. Під час ефіру артистка переконала ведучого пустити її за кермо та показала, наскільки вправний вона водій. Окрім цього, Tayanna поділилася деякими кар'єрними таємницями, які досі не розголошувала у ЗМІ. 

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Співачка зізналася, що раніше хотіла бути учасницею гурту "ВІА Гра". TAYANNA проходила спеціальні кастинги, однак все ж поступилась місцем запальній Світлані Лободі. 

Та я навіть не те, що хотіла, навіть на кастинг ходила. Але тоді замість мене взяли Світлану Лободу,
– зазначила TAYANNA. 

Дивіться повний випуск шоу "Караоке на колесах" (відео):

 

На невдалому кастингу зірка не зупинилась. TAYANNA тривалий час була однією з вокалісток гурту "Гарячий шоколад". Через розбіжності у поглядах з продюсером вона покинула колектив та після творчої паузи почала сольну кар'єру. TAYANNA отримала значну популярність після шоу "Голос країни" та Нацвідбору до Євробачення. Тепер хіти зірки наспівують мільйони українців, а її поява на світських заходах завжди привертає увагу ЗМІ. 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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