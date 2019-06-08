TAYANNA скупалась оголеною на розкішному курорті в Греції: спокусливі фото

Українська співачка TAYANNA не забарилась з відпочинком і початок літа зустріла у місті Лімін-Херсонісу в Греції на курорті Creta Maris Beach Resort. Зірка вже почала публікувати звабливі світлини із сонячного краю та зачаровувати ними всіх своїх прихильників.

TAYANNA знають не лише завдяки кільком успішним хітам, таким як "Фантастична жінка", "Леля" та іншим, а й через її розкішну фігуру, якою вона охоче хизується у соціальних мережах. Будь-які сукні міні-довжними, яскраві акценти на образах та високі підбори завжди вдало підкреслюють її стрункі форми.

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Відтак, українка вкотре це довела, оприлюднивши у своєму Facebook декілька світлин. "Сосни і море, здорова та смачна їжа – гарний початок літа. А які країни подобаються вам? Моя улюблена – Греція", – романтично прокоментувала початок своєї відпустки TAYANNA. На знімках вона позувала у коротких джинсових шортах та сірій майці, взувши зручні чорні в'єтнамки. До свого образу для прогулянок вона додала чорні окулярки окуляри-краплі та чорну бананку на поясі. Краєви, що позаду неї, зачарували її прихильників.



TAYANNA в Греції / Facebook / @​TAYANNA



TAYANNA в Греції / Facebook / @​TAYANNA

На наступній "порції" фото вона одягнула смугастий літній костюм біло-оранжевого кольору з орнаментами квітів. "Сприймайте життя як захоплюючу подорож", – йдеться у дописі, де TAYANNA позує біля середземноморського дерева.



TAYANNA в Греції / Facebook / @​TAYANNA



TAYANNA в Греції / Facebook / @​TAYANNA

А останні знімки, які вона залишила у своєму Facebook, неабияк розбурхали мережу. На них співачка оголеною купається в морі та зустрічає світанок в сонячній Греції: "Магія ранку на природі заряджає на цілий рік!".



TAYANNA в Греції / Facebook / @​TAYANNA



TAYANNA в Греції / Facebook / @​TAYANNA