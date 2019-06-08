TAYANNA скупалась оголеною на розкішному курорті в Греції: спокусливі фото

3132 Читать новость на русском
TAYANNA в Греції
TAYANNA в Греції / Facebook / @​TAYANNA

Українська співачка TAYANNA не забарилась з відпочинком і початок літа зустріла у місті Лімін-Херсонісу в Греції на курорті Creta Maris Beach Resort. Зірка вже почала публікувати звабливі світлини із сонячного краю та зачаровувати ними всіх своїх прихильників.

TAYANNA знають не лише завдяки кільком успішним хітам, таким як "Фантастична жінка", "Леля" та іншим, а й через її розкішну фігуру, якою вона охоче хизується у соціальних мережах. Будь-які сукні міні-довжними, яскраві акценти на образах та високі підбори завжди вдало підкреслюють її стрункі форми.

Читайте також: Співачка TAYANNA розбурхала мережу грайливими фото в ліжку

Відтак, українка вкотре це довела, оприлюднивши у своєму Facebook декілька світлин. "Сосни і море, здорова та смачна їжа – гарний початок літа. А які країни подобаються вам? Моя улюблена – Греція", – романтично прокоментувала початок своєї відпустки TAYANNA. На знімках вона позувала у коротких джинсових шортах та сірій майці, взувши зручні чорні в'єтнамки. До свого образу для прогулянок вона додала чорні окулярки окуляри-краплі та чорну бананку на поясі. Краєви, що позаду неї, зачарували її прихильників.

TAYANNA в Греції
TAYANNA в Греції / Facebook / @​TAYANNA

TAYANNA в Греції
TAYANNA в Греції / Facebook / @​TAYANNA

На наступній "порції" фото вона одягнула смугастий літній костюм біло-оранжевого кольору з орнаментами квітів. "Сприймайте життя як захоплюючу подорож", – йдеться у дописі, де TAYANNA позує біля середземноморського дерева.

TAYANNA в Греції
TAYANNA в Греції / Facebook / @​TAYANNA

TAYANNA в Греції
TAYANNA в Греції / Facebook / @​TAYANNA

А останні знімки, які вона залишила у своєму Facebook, неабияк розбурхали мережу. На них співачка оголеною купається в морі та зустрічає світанок в сонячній Греції: "Магія ранку на природі заряджає на цілий рік!".

TAYANNA в Греції
TAYANNA в Греції / Facebook / @​TAYANNA

TAYANNA в Греції
TAYANNA в Греції / Facebook / @​TAYANNA

blog_ava
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
сьогодні
17184
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle TAYANNA Відпочинок Греція
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
сьогодні 18:38 Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
Марта Вересюк 3772
Пакуємо валізи: як правильно скласти і що обов'язково взяти
сьогодні 18:02 Пакуємо валізи: як правильно скласти і що обов'язково взяти
Анастасія Ковач-Петрушенко 1569
"Я була на червоній доріжці з Бредом Піттом": Саша Чистова про перемогу в Каннах, цілі та мрії
сьогодні 17:21 "Я була на червоній доріжці з Бредом Піттом": Саша Чистова про перемогу в Каннах, цілі та мрії
Юлія Турелик 989
Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
7 червня 16:34 Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
7159
Померла Алла Клішта: біографія та фото вбитої зірки "Україна має талант"
7 червня 15:40 Померла Алла Клішта: біографія та фото вбитої зірки "Україна має талант"
3370
Новини
Більше новин
Залиште відгук