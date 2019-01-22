TAYANNA відмовилась від участі в Національному відборі Євробачення: резонансні деталі

Українська виконавиця TAYANNA (Тетяна Решетняк) за декілька тижнів до першого півфіналу Національного відбору "Євробачення-2019" відмовилась від участі в конкурсі. За її словами, в Україні є безліч артистів, яким квиток до Ізраїлю потрібніший більше, ніж їй.

Про це зірка сповістила на своїй Facebook-сторінці.

TAYANNA зазначила, що таке несподіване для її шанувальників рішення вона прийняла вчора, 21 січня. Вона вірить, що так буде краще для всіх і що її прихильники поставляться до неї з розумінням.

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Iнодi всесвіт не дає тобi чогось не тому, що ти цього не заслуговуєш, а тому, що ти заслуговуєш чогось іншого. Аби це пiдтвердити, вiдчуваю, що саме зараз я маю зробити цей вибір… А ще з часом я все ж таки зрозуміла, що головне змагання в житті творчої людини – це змагання з собою. Отримати перемогу в ньому можна лише за однієї умови – бути щирим з собою та мати силу приймати непрості рішення,

– прокоментувала свій відхід з міжнародного співочого конкурсу виконавиця.

У підсумку TAYANNA додала, що поважає та любить свою команду, але вона змушена сказати "ні". Наразі вона вирішила повністю поринути у творчість – записати новий альбом та зайнятись підготуванням до сольного концерту.

Журналісти LifeStyle 24 звернулись до представників співачки TAYANNA, однак вони наразі не надають жодних коментарів. За їхніми словами, більше інформації варто очікувати згодом.

Варто додати, що співачка TAYANNA вже два рази поспіль зупинялася за крок від фіналу "Євробачення", займаючи в Національному відборі другі місця. У 2017 році її альбом "Тримай мене" був визнаний музичними критиками "найкращим українським релізом року", а в 2018 році вона отримала престижну музичну премію M1 Music Awards. Цього року букмекери теж їй прогнозували друге місце одразу ж після гурту KAZKA. Можливо, саме це повпливало на її рішення піти з музичного конкурсу та не взяти участь у Національному відборі.

До слова, півфінали Нацвідбору "Євробачення-2019" в Україні відбудуться 9 і 16 лютого, а фінал – 23 лютого. Півфінали головного конкурсу "Євробачення" в Ізраїлі заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках. У 2018 році перемогу здобула ізраїлська співачка Нетта Барзілай із піснею "Toy".

Хто така Тетяна Решетняк?Це популярна українська співачка, яка брала участь у проекті "Голос країни", після чого розпочала сольну кар'єру під псевдонімом TAYANNA. До участі у шоу Тетяна Решетняк співала у гурті "Гарячий Шоколад", однак через вагітність та конфлікт з продюсером вона покинула колектив. Нещодавно співачка вдруге боролась за шанс представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2018.