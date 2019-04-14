TAYANNA виступила на шоу "Голос країни-9": ефектне відео

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Голос країни 9 сезон 13 випуск: TAYANNA
Голос країни 9 сезон 13 випуск: TAYANNA

Українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк) прийшла на півфінал розважального шоу "Голос країни-9". Зірка виконала свій хіт "Як плакала вона".

У неділю, 14 квітня, в Україні відгримів грандіозний півфінал шоу "Голос країни 9 сезон". Під час прямого ефіру учасники проекту заспівали сольну пісню та виконали хіт свого зіркового тренера.

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Однак на цьому сюрпризи від організаторів не завершились. На шоу прийшли зіркові гості, які підтримали конкурсантів. Зокрема, TAYANNA презентувала свій запальний хіт "Як плакала вона". 

На сцену зірка вийшла у джинсах та топі з чорною накидкою. Ефектний образ TAYANNA доповнила ритмічними танцями.

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – виступ TAYANNA

Для співачки TAYANNA шоу "Голос країни" є дуже особливим. Саме цей проект допоміг їй після творчої паузи повернутись на велику сцену. Тому зірка не стримувала свого захвату від того, що прийшла на вокальне шоу, навіть як зірковий гість. 

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Теги: LifeStyle TAYANNA Музика Голос країни 9 сезон дивитись онлайн Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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