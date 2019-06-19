TAYANNA вперше підтвердила роман з сином Дмитра Коляденка: відома причина їхнього розриву

Співачка TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) досі відмовлялась коментувати роман з музикантом Філіпом Коляденком. Однак зірка все ж вирішила відповісти на питання, які настільки цікавили громадськість, та пояснила, чому їй не вдалось побудувати з хлопцем міцні стосунки.

Про це вона відверто розповіла у програмі "Слава+". Під час інтерв'ю українська співачка TAYANNA вирішила не приховувати правди про свої минулі стосунки та чуттєво розказала, що взаємно кохала учасника гурту KADNAY Філіпа Коляденка.

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За словами TAYANNA, це були особливі стосунки, які вже завершились. Причиною для розриву стала 8-річна різниця у віці: українська співачка розуміла, що Філіп занадто молодий для створення сім'ї.

Коли ти розумієш, що людина молодша за тебе і в неї попереду ціле життя для розвитку, для пошуку себе, для самовдосконалення. І ти розумієш, що ти обтяжуєш людину собою, сім'єю, дитиною, а вона до цього ще не готова,

– розповіла TAYANNA.

Артистка спростувала чутки про те, що ініціатором розриву стосунків був син Дмитра Коляденка. Окрім цього, TAYANNA запевнила, що таке рішення їй було прийняти складно і після прощання з Філіпом вона не могла стримувати своїх сліз. Із розривом роману вона вирішила не затягувати, оскільки з часом дорогу людину відпускати було б ще важче.

"Я просто його відпустила і зрозуміла, що так буде краще для нас обох. Він ще молодий, йому треба ще погуляти, пописати пісні, їздити на концерти, кидати майками мокрими у дівчат. У нас були неземні відчуття і почуття, адже Філіп дуже мене надихав. Однак не можна бути егоїстом, треба відпускати, коли внутрішньо відчуваєш, що людині потрібна свобода", – додала вона.

TAYANNA розповіла, що саме під час роману з Філіпом Коляденком вона написала свій хіт "Фантастична жінка", який став улюбленою композицію для тисяч меломанів.



Співачка TAYANNA з Філіпом Коляденком

Ще у травні 2018 року у ЗМІ подейкували, що між TAYANNA та Філіпом Коляденком є особливі романтичні стосунки. Одразу після концерту "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" співачку помітили в компанії вокаліста гурту KADNAY. Тоді артистка поквапилась спростувати все, заявивши, що має тільки дружні стосунки з Філіпом Коляденком.