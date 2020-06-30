Настоятель Сент-Олбанського собору по-особливому підтримав боротьбу з расизмом. На знак солідарності з рухом Black Lives Matter на вівтарі з'явиться варіація фрески Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря" з темношкірим Христом.

Як інформує Daily Mail, настоятель Сент-Олбанського собору, що розташований у Великій Британії, вирішив дослухатися до твердження архієпископа Кентерберійського, який закликав англіканську церкву переглянути приналежність Христа до білої раси. Так, картина "Таємна вечеря" з темношкірим Христом заперечує, що Ісус був європейцем.

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Сент-Олбанський собор визнав, що церква недостатньо проповідує расову справедливість. Аби продемонструвати солідарність з рухом Black Lives Matter, на вівтар з 4 липня виставлять роботу художниці Лорни Мей Водсворт, яку вона написала ще 2009 року. Сама авторка зізналася, що саме "Таємна вечеря" Леонардо да Вінчі XV століття змусила її по-справжньому замислитися над тим, як ми звикли бачити Ісуса.

"Життя темношкірих мають значення, тому ми перетворили наш Вівтар Вигнаних в місце для роздумів і молитов, поставивши у центр картину, написану Лорною", – оголосив настоятель.

We’re grateful to @Lorna_May_ for her painting of A Last Supper, which’ll be displayed from Saturday 4 July. In the painting Jesus is a black man, so calls us to ‘look with fresh eyes at something you think you know’. #BlackLivesMatter

️ https://t.co/BEOoWJxPqO pic.twitter.com/JscUJ6NM4q — St Albans Cathedral (@StAlbansCath) June 30, 2020

Варто зазначити, що експерти погоджуються, що Христос мав риси, які близькі до східних, а не до західних, як звикли бачити на традиційних зображеннях. Правдивим вважають те, що Ісус схожий на флорентійця.