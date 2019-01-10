Таємне стане відомим: у фільмі про Майкла Джексона розкриють подробиці про його інтим із дітьми

Наприкінці січня 2019 року відбудеться прем'єра документального фільму про легендарного співака Майкла Джексона. Майбутньою стрічкою вкрай незадоволені родичі поп-короля, адже у ній розповідатиметься про скелети з його шафи, одним із яких є сексуальний зв'язок із хлопчиками.

Кінофестиваль Sundance буде проходити в місті Парк-Сіті, що в США, з 24 січня по 3 лютого. Під час одного з днів заходу буде представлено документальний фільм про легендарного виконавця поп-пісень Майкла Джексона. Про презентацію кінокартини "Залишаючи Неверленд" ("Leaving Neverland") представники кінофестивалю повідомили на їхньому офіційному сайті.

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Фільм став одним із найочікуваніших серед шанувальників поп-короля, однак у родичів померлого він не викликає шаленого захвату.

В описі до кінокартини мовиться про те, що в розпалі своєї слави легендарний виконавець "місячної ходи" мав інтимний зв'язок з хлопчиками восьми і десяти років. На даний момент постраждалим трохи за тридцять і вони набралися сміливості відверто розповісти про домагання і сексуальне насильство від Майкла Джексона. Однак близькі поп-короля категорично заперечують те, в чому звинувачують співака. Про це вони заявили іноземному виданню "Е!".

Вад Робсон і Джеймс Сейфчак дали свідчення під присягою, що Майкл ніколи не робив нічого недоречного стосовно них. Вони обидва подали в суд на представників Майкла, вимагаючи мільйони доларів. Їхні позови були відхилені. Цей так званий "документальний фільм" – просто чергове перефразування застарілих тверджень Майкла, що дискредитують його,

– йшлося у заяві близьких Майкла Джексона.

Варто додати, що на офіційному сайті кінофестивалю Sundance немає ніяких стверджень, що Вад Робсон чи Джеймс Сейфчак давали будь-які публічні заяви щодо фільму, а також не були згадані в описі майбутньої кінострічки.



Майкл Джексон / Instagram / @michaeljackson