Таємне стане відомим: у фільмі про Майкла Джексона розкриють подробиці про його інтим із дітьми

813
Майкл Джексон
Майкл Джексон / Instagram/ @michaeljackson

Наприкінці січня 2019 року відбудеться прем'єра документального фільму про легендарного співака Майкла Джексона. Майбутньою стрічкою вкрай незадоволені родичі поп-короля, адже у ній розповідатиметься про скелети з його шафи, одним із яких є сексуальний зв'язок із хлопчиками.

Кінофестиваль Sundance буде проходити в місті Парк-Сіті, що в США, з 24 січня по 3 лютого. Під час одного з днів заходу буде представлено документальний фільм про легендарного виконавця поп-пісень Майкла Джексона. Про презентацію кінокартини "Залишаючи Неверленд" ("Leaving Neverland") представники кінофестивалю повідомили на їхньому офіційному сайті.

Читайте також: Майкл Джексон гордився б: Louis Vuitton присвятив наступну колекцію культовому виконавцю

Фільм став одним із найочікуваніших серед шанувальників поп-короля, однак у родичів померлого він не викликає шаленого захвату. 

В описі до кінокартини мовиться про те, що в розпалі своєї слави легендарний виконавець "місячної ходи" мав інтимний зв'язок з хлопчиками восьми і десяти років. На даний момент постраждалим трохи за тридцять і вони набралися сміливості відверто розповісти про домагання і сексуальне насильство від Майкла Джексона. Однак близькі поп-короля категорично заперечують те, в чому звинувачують співака. Про це вони заявили іноземному виданню "Е!".

Вад Робсон і Джеймс Сейфчак дали свідчення під присягою, що Майкл ніколи не робив нічого недоречного стосовно них. Вони обидва подали в суд на представників Майкла, вимагаючи мільйони доларів. Їхні позови були відхилені. Цей так званий "документальний фільм" – просто чергове перефразування застарілих тверджень Майкла, що дискредитують його,
– йшлося у заяві близьких Майкла Джексона.

Варто додати, що на офіційному сайті кінофестивалю Sundance немає ніяких стверджень, що Вад Робсон чи Джеймс Сейфчак давали будь-які публічні заяви щодо фільму, а також не були згадані в описі майбутньої кінострічки.

Майкл Джексон секс з дітьми фільм про МАйкла джекосна
Майкл Джексон / Instagram / @michaeljackson

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Музика
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
сьогодні 17:15 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
51174
Як знімали найкращі фільми 2018 року: вражаючі фото та відео з-за лаштунків
сьогодні 13:00 Як знімали найкращі фільми 2018 року: вражаючі фото та відео з-за лаштунків
Альона Захарова 1099
Кейт Міддлтон – 37! Топ-5 королівських правил, які ніколи не порушує герцогиня
9 січня 17:00 Кейт Міддлтон – 37! Топ-5 королівських правил, які ніколи не порушує герцогиня
Юлія Девда 2783
Winter Romantik Fest 2019: як українські зірки готували кутю з різних регіонів – фотоогляд
9 січня 14:31 Winter Romantik Fest 2019: як українські зірки готували кутю з різних регіонів – фотоогляд
Анастасія Манюхіна 906
Zara: історія успіху світового бренду
9 січня 13:01 Zara: історія успіху світового бренду
Марія Ягодка 1832
Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
8 січня 22:04 Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
Євгенія Мазур 1050
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук