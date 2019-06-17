Таємне весілля Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко: з'явились деталі та фото церемонії

Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров, якого хотіли не раз одружити вожді африканських племен, пішов до вівтаря з Олександрою Кучеренко. Церемонія була таємною, однак пара вирішила відкрити всі секрети перед українськими прихильниками.

Зробили закохані молодята це у програмі "Світське життя". За словами Дмитра Комарова, після кількох років таємного роману він вирішив освідчитись красуні. Та банальні способи телеведучий не шукав, тому запросив Олександру Кучеренко політати на гвинтокрилі. У небі Дмитро Комаров запропонував дівчині вийти за нього заміж.

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"Я зранку сказав Саші: "Поїхали!" Вона запитала: "Куди?" Я сказав, що це не важливо! Я ж займаюся польотами, і у мене безліч друзів-льотчиків. Ми з Сашею приїхали до гвинтокрильного клубу, і там вона сказала: "Я ще жодного разу не літала на гвинтокрилі! Що ти замислив?" Ми полетіли над Києвом. Ми розуміємо одне одного без слів! У гвинтокрилі ж шумно, тож я просто дістав обручку, запитав Сашу поглядом і вона мені кивнула, і я одягнув на неї обручку!" – розповів романтичну історію Дмитро Комаров.



Дмитро Комаров одружився / Instagram / @aakucherenko

Яким було весільне вбрання Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко

До весілля пара посилено готувалась, намагаючись вберегти таємницю. І це закоханим успішно вдалось: Олександра Кучеренко шила весільну сукню на замовлення у рідному Дніпрі. Білосніжне вбрання було приталеним та зі стильними рукавами.

У моєму житті було багато суконь, і весільних зокрема. Я вирішила для себе, що у мене не буде величезної шаблонної пишної сукні. Вона була дуже лаконічна. Я хотіла почуватися комфортно і жіночно. Це сукня від української дизайнерки Катерини Рутман. Так збіглося, що сукню шили в моєму рідному місті. Я їздила до Дніпра і там відбувалися примірки,

– поділилась Олександра Кучеренко.

А от Дмитро Комаров обрав синій костюм у столичному бутику. Сорочку телеведучому шили на замовлення, а Олександра замовляла її, називаючись стилістом ведучого "Світ навиворіт".



Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко: фото з весілля / 1+1

Весільна церемонія Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко

Пара вирішила не привертати зайвої уваги громадськості у такий особливий день, тому заздалегідь вибрала місце для вінчання – Єрусалим, що в Ізраїлі. Перед цим Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко таємно розписались у Києві. Сталось це у травні 2019 року.

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Не випадково Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко обрали Ізраїль, адже Єрусалим, за словами ведучого, має особливу історію та енергетику. Повінчались знамениті українці в одній з православних церков міста.

Подорожуючи, я завжди обираю для себе місця сили. Таких місць небагато, але коли ти потрапляєш до них, то відчуваєш шалену енергетику. В Єрусалимі ця енергетика неймовірна!

– пояснив Дмитро Комаров.



Вінчання Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко / 1+1

На таємну церемонію наречені запросили тільки найближчих родичів. Після вінчання Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко влаштували вечерю для рідних, тому жодні фото не з'явились раніше у мережі. Окрім цього, церемонія співпала з фіналом Євробачення-2019 (18 травня), тому вся увага ЗМІ була прикована до шоу, а поява Дмитра та Олександри в Ізраїлі не викликала б підозри у журналістів чи меломанів.

"Усього було 11 гостей: наші батьки, брати з сестрами… Я така людина, яка завжди тримає своє особисте життя у таємниці. Саме тому наша історія кохання з Сашею тривала досить довго, ми її дуже берегли і саме так потаємно хотіли провести весілля. Ми навіть летіли у різних місцях літака, аби нас не побачили разом", – поділився Дмитро Комаров.



Наречена Олександра Кучеренко / 1+1

Як відомо, про одруження пара оголосила у суботу, 15 червня. Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров розповіли про це на офіційних сторінках у соціальних мережах. Згодом новоспечене подружжя поділилось деталями церемонії та запевнило, що їхнє знайомство відбулось задовго до шоу "Танці з зірками".