"Таємне життя домашніх тварин 2": трейлер мультика і дата виходу
У мережі опублікували трейлер другої частини мультфільму Таємне життя домашніх тварин від студії Illumination.
Режисером мультику став Кріс Рено, який відомий роботою у мультфільмі "Гидкий я".
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За сюжетом Таємного життя домашніх тварин 2, головний герой песик Макс опинився в приймальні у ветеринара, де його оточують божевільні тварини.
У прокат анімаційна стрічка вийде 30 травня 2019 року.
Дивіться трейле "Таємне життя домашніх тварин 2":
Джерело: Lifestyle
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