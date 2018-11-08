"Таємне життя домашніх тварин 2": трейлер мультика і дата виходу

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"Таємне життя домашніх тварин 2": трейлер
"Таємне життя домашніх тварин 2": трейлер / Кадр з відео

У мережі опублікували трейлер другої частини мультфільму Таємне життя домашніх тварин від студії Illumination.

Режисером мультику став Кріс Рено, який відомий роботою у мультфільмі "Гидкий я".

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За сюжетом Таємного життя домашніх тварин 2, головний герой песик Макс опинився в приймальні у ветеринара, де його оточують божевільні тварини.

У прокат анімаційна стрічка вийде 30 травня 2019 року.

Дивіться трейле "Таємне життя домашніх тварин 2":

 

Теги: Кіно LifeStyle
Джерело: Lifestyle
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