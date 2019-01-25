"Таємниці старого Відня": у Києві відбудеться незвичайний концерт з елементами інтерактиву

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Мирослава Которович
Мирослава Которович

26 січня найвідоміший український класичний проект – камерний ансамбль "Артехатта" під керуванням Мирослави Которович презентує у Києві чудову подію до дня народження Вольфганга Амадея Моцарта – концерт для дітей та дорослих "Таємниці старого Відня".

Під час концерту відбудуться елементи оркестрового інтерактиву – маленькі слухачі спробують зіграти з оркестром! Також, на дітей чекають сюрпризи від театру пантоміми Plastic On.

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Цей концерт відбудеться в рамках проекту "Класика Плюс". Прозвучать відомі твори віденських класиків – "Дитяча симфонія" Гайдна, "Анна полька" Штрауса, "Аве Марія" Шуберта та інші чудові музичні шедеври. Агенція "Музичний сад" та неординарні молоді музиканти впевнені, що саме так потрібно відзначати день народження геніального Моцарта.

Мирослава Которович
Мирослава Которович

Мирослава Которович – вагоме ім’я для української музики. Творчість скрипальки відома як в Україні, так і за кордоном – Мирослава має потужний концертний графік і купу творчих планів. Камерний ансамбль "Артехатта" з’явився 5 років тому і одразу зарекомендував себе як дуже цікавий музичний колектив з високим рівнем майстерності та артистизму. Їх проекти вирізняються цікавою режисурою та драматургією і неповторною авторською концепцією, що сприяло швидкому зростанню популярності.

Артехатта
Камерний ансамбль "Артехатта"

Що таке проект Класика Плюс? Це серія заходів для усієї родини, де музика у виконанні провідних українських та іноземних музикантів, буде об’єднана з номерами найкращих артистів різних жанрів. Під час наших концертів діти навчатимуться слухати класичну музику у виконанні оркестру, а дорослі – ще раз переконаються у тому, що краса та любов врятують світ. Концертний репертуар і сценарій, продумані з любов’ю до музики і дітей, враховують поради провідних спеціалістів і новітні методики.

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Теги: LifeStyle Музика Новини культури Новини Києва
Джерело: Lifestyle
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