Таємниці трирічної давнини: у мережі з'явилися рідкісні фото Меган Маркл на Мальті

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.dailymail.co.uk

У мережі з'явилися архівні фото Меган Маркл ще до знайомства з майбутнім чоловіком принцом Гаррі. Як відомо, у березні 2015 року Меган Маркл відправилася на Мальту, щоб більше дізнатися про своє коріння, адже прапрабабуся герцогині народилася там у 1862 році.

Так, на Мальті Меган Маркл знялася ще й у фотосесії для британського глянцевого журналу ELLE UK. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Ця поїздка стала моєю спробою дізнатися, звідки я родом. Я відчула себе бажаною гостею – це щось особливе і прекрасне. Мальтійці були дуже добрі до мене. Моя валіза буде сповнена всякими мальтійськими частуваннями,
– зізналася Меган в інтерв'ю виданню у 2015 році.

Меган Маркл
Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo

Меган Маркл
Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo

Меган Маркл
Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo

Меган Маркл
Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo

Меган Маркл
Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo

Меган Маркл
Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo

Меган Маркл
Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo

Меган Маркл
Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 канал
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