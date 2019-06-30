Таємниця 22-річної давнини: Кевін Костнер розповів невідомий факт про принцесу Діану

Голлівудський актор Кевін Костнер пригадав успіх популярної кінострічки "Охоронець" (The Bodyguard), яка вийшла на телеекрани ще у 1992 році. Знаменитий американець зізнався, що принцеса Діана мала зіграти роль у продовженні цього фільму.

64-річний Кевін Костнер уникає публічних заходів та вже вкрай рідко постає перед камерами. Однак головний актор фільму "Охоронець" таки погодився на інтерв'ю для видання People, яке стало справжньою сенсацією у Голлівуді. Та не сама поява Кевіна Костнера отримала такий успіх, а його заява про принцесу Діану.

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За словами актора, Леді Ді була дуже зацікавлена у ролі, яку виконала співачка Вітні Х'юстон у фільмі. Посприяла домовленостям мама принцеси Євгенії та Беатріс – Сара Фергюсон. Саме вона допомогла Діані отримати роль у продовженні історії про охоронця. Однак принцеса не встигла реалізувати свій задум.

Сара була дуже важливою, тому що вона стала тією людиною, яка налагодила комунікацію між мною та принцесою Діаною. Вона налаштовувала Леді Ді і ніколи навіть не обмовилась: "Ну, а як щодо мене? Я ж також принцеса". Вона дуже підтримувала цю ідею,

– розповів Кевін Костнер.

У телефонній розмові принцеса Діана не стримувала свого хвилювання від майбутніх зйомок та, за словами Кевіна Костнера, наголошувала, що це буде її дебютом у кіно. Зйомки викликали у представниці королівської сім'ї побоювання, адже Леді Ді не мала будь-яких навиків акторки та й можливі пікантні сцени лякали її через королівські заборони.

"Пам'ятаю, що вона була неймовірно милою у телефонній розмові, і, знизивши голос, сором'язливо запитала: "У нас буде сцена з поцілунком?" Вона помітно нервувала, бо кожен її крок контролювали. І я сказав: "Так, буде. Але це буде всього лише один епізод, і ми можемо зробити це добре", – згадав Кевін Костнер.

За сценарієм, фільм був би зосереджений на головному герої Кевіна Костнера. У кінострічці актор мав захищати Діану від папараці, перш ніж закохатись у розкішну представницю королівської родини.