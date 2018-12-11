"Таємний код" став французьким: гурт "Бумбокс" знявся у серіалі під час запису пісні

Український гурт "Бумбокс" вирішив дати відповідь на тисячі запитань щодо вибору студії у Франції для запису нової пісні "Таємний код" у новій інтерпретації. Хлопці знялись епізод, у якому їхні шанувальники зможуть побачити, яка атмосфера панує у студії і як вони творять музику.

Учасники гурту "Бумбокс" пообіцяли шанувальникам українську пісню з французьким смаком. На запис пісні "Таємний код" вони відправились у Францію на знамениту студію "La Fabrique". Однак хлопці не розраховували на зйомки першої серії серіалу, у якому вони будуть фігурувати в головних ролях.

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Передовий епізод отримав назву "Код Френч". Учасники гурту пояснюють це тим, що після вибору студії у Франції на них посипалось сотні запитань: "Чому саме там?", "Чим відрізняється студійна робота в Україні від роботи в іншій країні?" і т.д. А ідея відзняти, так званий, документальний серіал, в учасників гурту була вже давно, проте остаточно втілити задум в життя ніяк не вдавалось. На YouTube-каналі "Бумбоксу" є відеоролики, які вони знімали під час туру "Люди". Це були перші спроби екранізувати життя гурту поза концертами.



Гурт "Бумбокс" / Прес-служба



Учасник гурту "Бумбокс" / Прес-служба

Хлопці стверджують, що "Код Френч" адресований тим, хто володіє хорошим почуттям гумору, розуміє "солдатські історії" і насправді цікавиться музикою. Але під словом "музика" йдеться не лише про кінцевий результат у вигляді синглу, а про справжній момент її створення.



"Бумбокс" знявся в серіалі / Прес-служба

У першому епізоді ви зможете побачити, як дорослі музиканти радіють, як діти, де стають близькими із людьми, яких не знали ще п’ять хвилин назад і як зникає механічна сторона пісні і з’являється та сама магія, яка змусить "качати" публіку через крихітний динамік телефону чи на стадіонному концерті. Хлопці кажуть, це все про "Код Френч".

Дивитись першу серію серіалу за участю "Бумбокс", "Код Френч" (відео):