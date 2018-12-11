"Таємний код" став французьким: гурт "Бумбокс" знявся у серіалі під час запису пісні

252
Бумбокс зняли документальний епізод про закулісся, який має назву "Код Френч"
Бумбокс зняли документальний епізод про закулісся, який має назву "Код Френч" / Прес-служба

Український гурт "Бумбокс" вирішив дати відповідь на тисячі запитань щодо вибору студії у Франції для запису нової пісні "Таємний код" у новій інтерпретації. Хлопці знялись епізод, у якому їхні шанувальники зможуть побачити, яка атмосфера панує у студії і як вони творять музику.

Учасники гурту "Бумбокс" пообіцяли шанувальникам українську пісню з французьким смаком. На запис пісні "Таємний код" вони відправились у Францію на знамениту студію "La Fabrique". Однак хлопці не розраховували на зйомки першої серії серіалу, у якому вони будуть фігурувати в головних ролях.

Читайте також:"Бумбокс" заінтригував роботою над новим альбомом "Таємний Код": фото

Передовий епізод отримав назву "Код Френч". Учасники гурту пояснюють це тим, що після вибору студії у Франції на них посипалось сотні запитань: "Чому саме там?", "Чим відрізняється студійна робота в Україні від роботи в іншій країні?" і т.д. А ідея відзняти, так званий, документальний серіал, в учасників гурту була вже давно, проте остаточно втілити задум в життя ніяк не вдавалось. На YouTube-каналі "Бумбоксу" є відеоролики, які вони знімали під час туру "Люди". Це були перші спроби екранізувати життя гурту поза концертами.

Гурт Бумбокс нова після
Гурт "Бумбокс" / Прес-служба

Бумбокс, ноав пісня
Учасник гурту "Бумбокс" / Прес-служба

Хлопці стверджують, що "Код Френч" адресований тим, хто володіє хорошим почуттям гумору, розуміє "солдатські історії" і насправді цікавиться музикою. Але під словом "музика" йдеться не лише про кінцевий результат у вигляді синглу, а про справжній момент її створення.

Бумбокс знявся в серіалі
"Бумбокс" знявся в серіалі / Прес-служба

У першому епізоді ви зможете побачити, як дорослі музиканти радіють, як діти, де стають близькими із людьми, яких не знали ще п’ять хвилин назад і як зникає механічна сторона пісні і з’являється та сама магія, яка змусить "качати" публіку через крихітний динамік телефону чи на стадіонному концерті. Хлопці кажуть, це все про "Код Френч".

Дивитись першу серію серіалу за участю "Бумбокс", "Код Френч" (відео):

 

Теги: Новини Франції Новини України LifeStyle Музика Бумбокс
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
сьогодні 10:00 Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
Юлія Михайлова 2956
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
10 грудня 14:02 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
10861
У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
7 грудня 20:30 У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
1896
Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
7 грудня 16:00 Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
Марта Вересюк 2642
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
7 грудня 15:36 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
8042
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
7 грудня 14:00 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
61975
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук