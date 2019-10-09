Те, що залишилося за кадром: команда фільму "Захар Беркут" розповіла про знімальний процес

Львів став першим містом, де пройшов допрем'єрний показ українського фільму "Захар Беркут" за однойменною повістю Івана Франка.

Після довгих перемовин із Голлівудом та кропіткою роботою над сценарієм, стрічка нарешті виходить на екрани: всеукраїнська прем'єра запланована на 10 жовтня.

Цікаво! Другий трейлер військової драми "1917" з’явився в мережі: відео

Що відомо про фільм "Захар Беркут"Події у фільмі відбуваються у 1241 році, коли монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Коли ж військо дійшло до Карпатських гір, воно вирішило зупинитись на перепочинок, в той час як кілька місцевих мисливців на чолі з братами Беркутами потайки пробралися в табір та звільнили полонених. Хан дізнається про це та не тямить себе люті, після чого вирішує негайно вирушити в гори та знайти братів Беркутів. У цьому допомагає місцевий зрадник, який показує йому та війську таємний прохід у горах. Повість Івана Франка екранізував український режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Повість Івана Франка екранізував український режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Мені дуже важливо розповісти про те, що Україна все своє існування змушена відстоювати своє право на власне життя, свою гідність, свої мрії,

– розповів він.

Захара Беркута на екрані втілив американець Роберт Патрік, відомий за фільмом "Термінатор", а боярином Тугаром Вовком став знаний шотландець Томі Фленаган. Усе – щоб вийти на світового глядача з нашою культурою і літературою.



Роберт Патрік у ролі Захара Беркута

"Для мене одним із головних меседжів цього фільму – це приклад того, як колись наші предки, маючи ворога, в тисячі разів більшого за чисельністю, не здалися", – наголосив Ярослав Войцешек, сценарист.

Сцени знімали у Карпатах, на озері Синевир. Частину декорацій вибудували під Києвом – туди вже навіть водять екскурсії. А от саундтрек до стрічки довірили гурту "Океан Ельзи".



Частину сцен знімали на озері Синевир / Кадр з фільму

Своїми враженнями та емоціями від зйомок актори фільму поділилися із виданням Zaxid.net.

Це +35, а в мене борода, вуса, перука і шуба, це було найважче. Також важко було впевнити себе, що можеш показати ту епоху, можеш бути людиною з того часу,

– розповів актор Андрій Ісаєнко.

"Ти бачиш себе в дзеркалі вже після того, як над тобою попрацювали костюмери та гримери. І щось змінюється на якомусь ДНК-рівні: ти перестаєш бути собою", – додав Олег Волощенко, виконавець ролі Гарда.

7-річний Михайло Корженівський – наймолодший актор у стрічці. Він зіграв роль онука Захара Беркута. У одній зі сцен – коли його дідусь за сценарієм помирав – хлопчику доводилося плакати.



Михайло Корженівський зіграв у фільму онука Захара Беркута

"Плакав, бо діда було шкода. Коли я поплачу, мама пообіцяла все, що захочу. Згадав мамині слова і заридав. Потім отримав штурмову гвинтівку", – зізнався юний актор.

Перед першим показом у "Львіварні" відкрили виставку костюмів із фільму. 600 строїв робили вручну, ткали полотно, майстрували прикраси, обладунки.

Дивіться перший трейлер фільму "Захар Беркут":