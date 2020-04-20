Театр тіней від Катерини Кухар: як зіркова матуся розважає дітей на карантині

Акторка балету проводить карантин разом з чоловіком та двома дітьми. Аби син та донька розвивалися вдома, Катерина Кухар вирішила організувати театр тіней у власній квартирі. Зірка показала, як забезпечити корисне та цікаве дозвілля для дітей без гаджетів.

Понад місяць Україна живе в умовах загальнонаціонального карантину. Навчальні заклади зачинені через пандемію коронавірусу, а батькам доводиться розважати дітей у чотирьох стінах. Проте навіть в умовах ізоляції Катерина Кухар відшукала спосіб, як долучити своїх нащадків до мистецтва. Найкращий спосіб – творити власноруч.

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На особистій сторінці в інстаграмі балерина опублікувала відео домашнього театру тіней, до проведення якого долучилася вся родина. Вона акцентувала на тому, що найпростіший спосіб забезпечити чудовий карантинний день – дати дітям вільний доступ до гаджетів.

Але зіркова матуся не шукає простих шляхів та прагне, аби навіть в ізоляції кожен день проходив з користю. Для створення справжнього дійства їй знадобився лише ліхтарик та зацікавлена сім'я. Родиною вони показали театр тіней, у якому самі стали акторами: Катерина Кухар – орел та качка, син Тимур – заєць, донька Настя – песик, а чоловік Олександр Стоянов озвучив персонажів.

Ми намагаємось повністю відмовитись від них (гаджетів – ред.) на карантині та вигадуємо різні заняття, щоб діти могли розвиватися та навчатись в домашніх умовах. Головне правило – це повинно бути весело,

– прокоментувала Катерина.

Фоловери схвально оцінили ініціативу балерини та висловили свої захоплення ідеєю в коментарях: "Які молодці. Це дійсно цікаво і оригінально", "Ну до чого ж прекрасна сім'я", "Вау, це так круто".

Нагадаємо, що на карантині Катерина Кухар зважилася на ще один експеримент – вона перефарбувалася з брюнетки у медово-коньячний блонд. Над її образом працював чоловік, який раніше мав перукарський досвід під час спільних гастролей. Як виявилося, коханий Олександр Стоянов чаклував над природним іміджем дружини цілих 15 годин.