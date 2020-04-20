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Театр тіней від Катерини Кухар: як зіркова матуся розважає дітей на карантині

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Театр тіней від Катерини Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Акторка балету проводить карантин разом з чоловіком та двома дітьми. Аби син та донька розвивалися вдома, Катерина Кухар вирішила організувати театр тіней у власній квартирі. Зірка показала, як забезпечити корисне та цікаве дозвілля для дітей без гаджетів.

Понад місяць Україна живе в умовах загальнонаціонального карантину. Навчальні заклади зачинені через пандемію коронавірусу, а батькам доводиться розважати дітей у чотирьох стінах. Проте навіть в умовах ізоляції Катерина Кухар відшукала спосіб, як долучити своїх нащадків до мистецтва. Найкращий спосіб – творити власноруч. 

До теми Катерина Кухар показала оригінальну паску у вигляді єдинорога: фото

На особистій сторінці в інстаграмі балерина опублікувала відео домашнього театру тіней, до проведення якого долучилася вся родина. Вона акцентувала на тому, що найпростіший спосіб забезпечити чудовий карантинний день – дати дітям вільний доступ до гаджетів. 

Але зіркова матуся не шукає простих шляхів та прагне, аби навіть в ізоляції кожен день проходив з користю. Для створення справжнього дійства їй знадобився лише ліхтарик та зацікавлена сім'я. Родиною вони показали театр тіней, у якому самі стали акторами: Катерина Кухар – орел та качка, син Тимур – заєць, донька Настя – песик, а чоловік Олександр Стоянов озвучив персонажів. 

Ми намагаємось повністю відмовитись від них (гаджетів – ред.) на карантині та вигадуємо різні заняття, щоб діти могли розвиватися та навчатись в домашніх умовах. Головне правило – це повинно бути весело,
– прокоментувала Катерина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#театрвкожендім ⠀ За допомогою планшета або телефона можна забезпечити собі чудовий день... Потрібно лиш дати вільний доступ діткам до гаджетів... Але ми намагаємось повністю відмовитись від них на карантині та вигадуємо різні заняття, щоб діти могли розвиватися та навчатись в домашніх умовах. ⠀ Головне правило — це повинно бути весело! Дуже класна ініціатива @unicef_ukraine , #LearningAtHome #ВчимосяВдомa . ⠀ З підручних засобів вигадувати цікаві ігри для діток. Цього разу за допомогою ліхтарика ми поринули у театр тіней.. ⠀ У головних ролях: @stoianov_aleksandr — озвучка @ekaterinakukhar_official — Орел/Качка @timurkukhar — Заєць Настя — Песик ⠀ Приєднуйтесь і ви! ⠀ #stayhome #studywithkids #lovelytime

Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Фоловери схвально оцінили ініціативу балерини та висловили свої захоплення ідеєю в коментарях: "Які молодці. Це дійсно цікаво і оригінально", "Ну до чого ж прекрасна сім'я", "Вау, це так круто". 

Нагадаємо, що на карантині Катерина Кухар зважилася на ще один експеримент – вона перефарбувалася з брюнетки у медово-коньячний блонд. Над її образом працював чоловік, який раніше мав перукарський досвід під час спільних гастролей. Як виявилося, коханий Олександр Стоянов чаклував над природним іміджем дружини цілих 15 годин.

Автор: Марина Джура
Теги: Карантин в Україні 2020 Зіркові діти LifeStyle
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