Телеканал Dicovery показав підбірку найкращих фото дикої природи за 2019 рік
Пізнавальний телеканал Dicovery представив свою підбірку з десяти знімків диких тварин і природи, які, на думку представників видання, є найкращими у 2019 році.
Топ-10 найефектніших знімків Dicovery опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.
Читайте також: Новорічна музика: пісні, які подарують святковий настрій
"Ось огляньте 10 наших улюблених фотографій з 2019 року. Яка фотографія вам найбільше подобається?" – йдеться у підписі в публікації.
10 найкращих фото за версією Dicovery
Дитинчата молодих левів: автор фото Серхат Деміроглу (сторінка в інстаграмі – @serhat_demiroglu_photography)
Підводний леопард: Герберт ван дер Бек (@brookimage)
Малюк-слон: Пратібха Мадушані (@thegirlfromthebush)
Кролик, який лизнув малину: Макс Ніколс (@maxnicholsphoto)
Вхід для акул: Suju Gasim (@sujugasim)
Гризун з квіткою: Дік Ван Дуйн (@dickvanduijn)
Зебра у горох: Ашиш Пармар (@ashishparmarphotography)
Мама сервал: Патрік Ван Баккум (@ patrickvb75)
Звичайний тупик: Мішель Бавассано (@michele_bavassano)
Шрі-Ланка: Джордан Хаммонд (@jordhammond)
Всі фото: Instagram / @discovery