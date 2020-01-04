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Телеканал Dicovery показав підбірку найкращих фото дикої природи за 2019 рік

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Dicovery показав підбірку найкращих фото природи за 2019 рік / Instagram / @discovery

Пізнавальний телеканал Dicovery представив свою підбірку з десяти знімків диких тварин і природи, які, на думку представників видання, є найкращими у 2019 році.

Топ-10 найефектніших знімків Dicovery опублікував на своїй сторінці в інстаграмі

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"Ось огляньте 10 наших улюблених фотографій з 2019 року. Яка фотографія вам найбільше подобається?" – йдеться у підписі в публікації.

10 найкращих фото за версією Dicovery

Дитинчата молодих левів: автор фото Серхат Деміроглу (сторінка в інстаграмі – @serhat_demiroglu_photography)

Підводний леопард: Герберт ван дер Бек (@brookimage)

Малюк-слон: Пратібха Мадушані (@thegirlfromthebush)

Кролик, який лизнув малину: Макс Ніколс (@maxnicholsphoto)

Вхід для акул: Suju Gasim (@sujugasim)

Гризун з квіткою: Дік Ван Дуйн (@dickvanduijn)

Зебра у горох: Ашиш Пармар (@ashishparmarphotography)

Мама сервал: Патрік Ван Баккум (@ patrickvb75)

Звичайний тупик: Мішель Бавассано (@michele_bavassano)

Шрі-Ланка: Джордан Хаммонд (@jordhammond)

Всі фото: Instagram / @discovery

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Подорожі
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