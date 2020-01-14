Телеканал BBC зніме фільм про магічних істот за мотивами книг "Гаррі Поттер"

Франшиза "Гаррі Поттер", яку створила письменниця Джоан Роулінг, продовжує розширювати свої кордони. Окрім основної серії фільмів, а також двох приквелів, сага поповниться документальною стрічкою, у якій розповідатиметься про всіх магічних істот з фільмів про талановитого чарівника.

Відомі на весь світ компанії BBC та Warner Bros. починають працювати над ще однією частиною франшизи "Гаррі Поттер". Про це повідомляється на сайті іноземного видання BBC. Відомо також, що допомагати корпораціям у фільмуванні нового епізоду будуть представники Музею природної історії.

До речі, кажуть, що легендарна франшиза "Гаррі Поттер" отримає продовження, – ЗМІ

У джерелі зазначається, що фільм розповість про всіх тварин і магічних істот, які стали прообразами у книжках Джоан Роулінг. Майбутня прем'єра також отримала назву і звучить вона так: "Фантастичні звірі: природна історія". Також у майбутньому епізоді покажуть виставку "Фантастичні тварини: диво природи", яка відкриється в Музеї природної історії вже цієї весни.

До фільму про тварин з "Гаррі Поттера" увійдуть деякі фрагменти роботи над основною серією фільмів, а також над приквелами "Фантастичні звірі і де їх шукати" та "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда".

Вести програму буде комедійний актор Стівен Фрай, який раніше озвучував аудіокниги про Гаррі Поттера. А творці обіцяють показати в епізодах кентаврів, ніффлерів, райських птахів, фенікса, шерстистих носорогів і гігантського кальмара. Коли чекати прем'єру – поки що невідомо.

Магічні істоти з фільмів про Гаррі Поттера / IMDb