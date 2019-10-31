Телеканал HBO розсекретив назву ще одного приквела "Гри престолів"

У травні 2019 року серіал "Гра престолів" офіційно завершився, розчарувавши або здивувавши своїх фанатів несподіваною кінцівкою. Однак знімальна команда та творці, зокрема, телеканал HBO, довго не відпочивали і оголосили про зйомки одразу кількох передісторій. Днями стало відомо, яку назву отримав один із приквелів "Гри престолів".

У червні Наомі Воттс, яка зіграє у приквелі під назвою "Довга ніч", розповіла про його сюжет і пообіцяла фанатам цікаве продовження. Така заява акторки неабияк заінтригувала прихильників фентезійної саги. Тільки от про події і назву другої стрічки з передісторією шанувальники "Гри престолів" чекали трохи довше.

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Знімальна команда і телеканал HBO наважилися розсекретити назву другого приквела лише напередодні, 30 жовтня, на офіційній сторінці "Гри престолів" у фейсбуці. Вони опублікували перший офіційний постер до майбутнього серіалу "Дім Дракона" (House of the Dragon).

Також творці серіалу повідомили, що співавторами сценарію стануть Джордж Мартін і Раян Кондалєв. А в режисерське крісло сяде Мігель Сапочнік.



Постер до другого приквела "Гри престолів", який отримав назву "Дім Дракона" / Facebook / Game of Thrones