Телеведуча Лілія Ребрик збентежила прихильників кадрами з Австрії: деталі

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Лілія Ребрик на відпочинку у Відні
Лілія Ребрик на відпочинку у Відні / Instagram / @liliia.rebrik

Українська телеведуча Лілія Ребрик шокувала підписників свого блогу. Напередодні президентських виборів вона опублікувала серію чарівних кадрів з Австрії.

За словами Лілії Ребрик, вона з чоловіком Андрієм Диким вирушила у робочу поїздку до Австрії. Зірка не приховувала радості від спільної мандрівки, адже через насичені робочі будні вона не завжди має можливість податись у сімейну подорож. 

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"Хоч і по роботі, на два дні, але з Андрієм Диким удвох... Це у нас перша така поїздка без дітей. Дякуємо бабусі, яка залишилася з ними", – поділилась Лілія Ребрик, додавши фото з аеропорту. 

Згодом стало відомо, що подружжя відвідало романтичний Відень. Однак така поїздка неабияк стурбувала прихильників Лілії Ребрик: вони засипали зірку запитаннями, як у день президентських виборів зірка може перебувати за кордоном. Атаку хейтерів телеведуча одразу ж погасила. У мережі Лілія Ребрик пояснила, що повернеться до Києва у неділю, 31 березня, тому разом із Андрієм Диким встигне потрапити на виборчі дільниці. 

Що за паніка? Ми вже завтра (у день виборів, – LifeStyle 24) приїдемо до Києва. Не хвилюйтесь... Багато хто переживав, а як же вибори. Ми обов'язково йдемо голосувати. І ви не полінуйтеся! Сьогодні справді важливий день для України! 
– зазначила Лілія Ребрик. 

Згідно зі знімками, до Відня телеведуча взяла два вбрання. Лілія Ребрик приміряла рожеве пальто, сірий штанний костюм з футболкою та стильним шарфом. Окрім цього, телеведуча обрала ефектний білий комбінезон від українського бренду Anna Yakovenko. Чарівні фото заполонили мережу. 

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Австрія
Джерело: LifeStyle 24
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