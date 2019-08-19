Телеведуча Оля Фреймут перейшла на проросійський телеканал "Інтер"

Скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут, яка живе у шлюбі з чоловіком, генеральним директором "Нового каналу" Володимиром Локотко, буде вести нове ток-шоу про відносини між чоловіками і жінками на скандальному телеканалі "Інтер" у парі з іншим журналістом – Романом Кадеміним.

Прем'єра нового ток-шоу на проросійському телеканалі в вересні, повідомляє прес-служба телеканалу. Також телеканал представив коротке відео-анонс на офіційному YouTube-каналі.

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"У програмі будуть теми, про які бояться говорити, секрети, якими не прийнято ділитися навіть з найближчими, серед героїв будуть відомі люди, від яких ніколи не чекали одкровень. У кожному з випусків глядачі зможуть побачити проблему очима протилежної статі. Побачити, щоб разом з провідними і експертами-професіоналами розібратися в найзаплутаніших і драматичних життєвих ситуаціях. Розібратися, щоб мелодрами і драми не стали трагедіями. І не тільки в житті героїв програми, а й мільйонів телеглядачів", – коментує ток-шоу прес-служба.

Анонс ток-шоу з Фреймут на телеканалі "Інтер": дивіться відео

Не всі шанувальники у мережі із захватом відреагували на новину, розкритикувавши скандальний телеканал.

"Як можна було піти на "Інтер"? Розчарування", "Оля, чому "Інтер"? Канал, який я не дивлюся і дивитися не буду, навіть з Вами. Розчарована", "Не ходіть по інших каналах, вірно?", – пишуть користувачі у коментарях до публікації Фреймут в Instagram.

Додамо, "Інтер" чимало разів потрапляв у скандали. У 2018 році Нацрада оштрафувала телеканал "Інтер" на 4 мільйони 46 тисяч гривень (25% ліцензійного збору) через концерт до так званого Дня перемоги, який мовник у своєму ефірі продемонстрував 9 травня. Зокрема, канал звинувачують у розпалюванні ворожнечі.