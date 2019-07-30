Телеведуча Сніжана Єгорова оголосила про заручини

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Сніжана Єгорова заручилась
Сніжана Єгорова заручилась / Facebook / @snezhana.egorova.9

Відома українська телеведуча Сніжана Єгорова після резонансного розлучення з Антіном Мухарським оголосила про заручини. Наразі 47-річна зірка не має наміру розсекречувати ім'я свого обранця.

Відповідним зізнанням Сніжана Єгорова поділилась зі своїми прихильниками у Facebook. Телеведуча змінила свій статус на "заручена", при цьому зірка не оголосила, хто ж її обранець та коли вона планує піти до вівтаря. 

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Прихильники одразу ж відреагували на радісну новину. Сотні підписників блогу Сніжани Єгорової засипали її сторінку привітаннями та питаннями, як звати таємничого нареченого. Однак поки телеведуча не дає жодних коментарів щодо цього.

Що відомо про скандальне розлучення Сніжани Єгорової та Антіна Мухарського?Троє спільних дітей та ідеальні публічні виходи – колись Сніжана Єгорова та Антін Мухарських були своєрідним прикладом міцної сім'ї в українському шоу-бізнесі. Однак у 2015-му пара оголосила про розлучення. Сталось це після 9 років подружнього життя. Під час шлюборозлучного процесу Сніжана та Антін врегульовували питання про опіку над дітьми, що стало причиною гучних скандалів. Єгорова забороняла колишньому чоловіку бачитись із нащадками, а самого Мухарського називала злісним неплатником аліментів. 

Сам Антін Мухарський у 2017 році одружився з мистецтвознавцем Єлизаветою Бєльською. пара одразу ж емігрувала з Україною та наразі проживає у Туреччині. Шоумен активно веде свій блог, де ділиться труднощами свого життя і творчими успіхами. 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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