Телеведуча Валентина Хамайко повернулась до роботи на третій день після пологів: відеофакт

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Валентина Хамайко поеврнулась на роботу після пологів
Валентина Хамайко поеврнулась на роботу після пологів / Instagram / @valentinakhamaiko

Українська телеведуча Валентина Хамайко приголомшила прихильників. Після її пологів минуло всього 3 дні, як вона вже повернулась до зйомок.

Як відомо, 5 грудня Валентина Хамайко вчетверте стала мамою. Знаменита телеведуча народила хлопчика, якого назвали Андрієм. Наразі породілля почувається добре та вже повернулась до трудових буднів. 

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На Instagram-сторінці програми "Сніданок з 1+1" з'явилось відео, на якому Валентина Хамайко щасливо посміхається та дає коментар під час перерви між зйомкою. За словами телеведучої, вона планувала швидкий вихід на роботу, тому для колег це не стало сюрпризом. 

Я завжди говорила: вагітність – це не хвороба. Тому якщо жінка себе нормально почуває, нічого не заважає їй на третій день повернутися до роботи,
– зізналась Валентина Хамайко журналістам "1+1"

 

До слова, Валентина Хамайко упродовж всієї вагітності займалась йогою та вела активний спосіб життя. За словами чоловіка телеведучої, бізнесмена Андрія Оністрата, пологи тривали всього 25 хвилин. Подружжя обрало приватну клініку, в якій народжували інші зіркові матусі – Джамала, Світлана Тарабарова та Лілія Ребрик.

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові мами
Джерело: Lifestyle
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