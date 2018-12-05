Телеведуча Валентина Хамайко вчетверте стала мамою: перші кадри з немовлям

Українська телеведуча Валентина Хамайко вчетверте стала мамою. У знаменитості народився син.

Госпіталізували Валентину Хамайко ввечері, 5 грудня, а інтенсивні пологи зірки тривали всього 25 хвилин. За словами чоловіка телеведучої, бізнесмена Андрія Оністрата, у них народився син. Пологи відбулись у приватній клініці Києва, яку обирали й інші зіркові матусі – Джамала, Світлана Тарабарова та Лілія Ребрик.

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"У нас народився хлопчик. 4,050 кілограма та 58 сантиметрів. Дякую всім за привітання", – поділився своїм щастям Андрій Оністрат.

Новоспечена мама Валентина Хамайко почувається добре. Наразі телеведуча перебуває у шпиталі під наглядом медиків. У мережі щасливий татусь опублікував відео, на якому видно зіркову породіллю та немовля.

Такий яскравий хлопець, красивий, такий губатий, носатий зараз. Настільки ніжна шкіра в нього,

– розповіла Валентина Хамайко.

Нагадаємо, що Валентина Хамайко є телеведучою каналу 1+1. Знаменитість запрошували брати участь в шоу "Танці з зірками 2018", однак через вагітність вона відмовилась від проекту, передавши естафету своєму колезі Руслану Сенічкіну. Водночас до пологів зіркова мама активно займалась йогою та ділилась зі своїми прихильниками кадрами із тренування.