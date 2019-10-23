Телеведуча Венді Вільямс жорстоко розкритикувала Меган Маркл: Ніхто не буде тебе шкодувати

Американська ведуча Венді Вільямс розкритикувала герцогиню Сассекську після прем'єри документального фільму під назвою "Гаррі і Меган: африканська подорож" (Harry & Meghan: An African Journey), у якому Меган Маркл розповіла про труднощі життя після весілля з онуком Єлизавети II.

У документальному фільмі ITV Меган Маркл дала рідкісне інтерв'ю з подробицями про своє королівське життя. Герцогиня Сассекська згадала, як колись її британські друзі відмовляли від стосунків з принцом Гаррі. Тоді приятелі заявили акторці, що британські таблоїди зруйнують її життя.

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Американка не повірила таким словам і відповіла: "Про що ви говорите? В цьому немає ніякого сенсу! Про мене не пишуть в таблоїдах".

На це відреагувала американська телеведуча Венді Вільямс, яка висміяла герцогиню в прямому ефірі своєї програми. Вона заявила, що Меган знала, на що йшла і ніхто її не буде шкодувати.

Ти прекрасно знала, що робиш. І я аплодую цієї історії про твоє королівському положенні. Але, будь ласка, не намагайся викликати у нас співчуття. Ти знала, на що йдеш,

– наголосила Венді Вільямс.

Телеведуча додала, що Маркл тепер королівська особа, тому за нею стежать папараці. Вільямс згадала про те, як колись, до стосунків з Гаррі, Меган намагалася пройти кастинг на її шоу The Wendy Williams Show, щоб стати моделлю.

Однак тоді дівчина не пройшла його. "Вони не стежили за тобою, коли ти знімалася в "Форс-мажори", ми навіть не знали, хто ти, поки ти не прийшла в Wendy", – додала ведуча.

"Not many people have asked if I’m ok ... it’s a very real thing to be going through behind the scenes."



Meghan reveals to ITV's @tombradby the intense media spotlight has left her struggling to cope while becoming a mum #HarryAndMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/kZqhZV66OL — ITV News (@itvnews) 18 октября 2019 г.

Крім того, Венді Вільямс поцікавилася, чому Меган і Гаррі не переїдуть в Америку або Африку, якщо їм не подобається життя у Великобританії.

Гаррі і Меган нічого не втратять, якщо переїдуть в Америку. Чому б і ні? Переїжджайте в Америку і живіть періодично в Африці, як ви того хочете. Вам все одно доведеться повернутися в Англію. У вас є особняк в Малібу, велика хатина (я ніколи не була в Африці, тому не знаю), готель або де ви там збираєтеся жити в Африці, або таки у власний палац в Англії,

– заявила американська телеведуча.

Венді Вільям розкритикувала Меган Маркл: дивіться відео