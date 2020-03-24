Телеведучий Дмитро Комаров розповів, яких правил дотримується під час карантину

Популярний український телеведучий Дмитро Комаров у зв’язку з пандемією коронавірусу залишився в Україні та перебуває вдома на самоізоляції. Як він працює вдома під час карантину та яких дотримується правил він записав у відеоролику.

Новий ролик затятий мандрівник опублікував на своєму YouTube-каналі, і показав, як тепер працює у своєму кабінеті над новими випусками програми "Світ навиворіт". Свій кабінет він облаштував у китайському стилі, аби йому краще працювалося.

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Робота колективу "Світ навиворіт" триває, ми працюємо над новими програмами. І от зараз я працюю над новою програмою, яку ви побачите вже наступної середи. Ми всі перейшли на дистанційний режим роботи,

– зазначає ведучий.

Ще до епідемії коронавірусу, під час експедиції, Комаров зняв великий об’єм матеріалу про Китай, тож випуски програми будуть виходити у штатному режимі.

За його словами, він дотримується правил карантину і 95% часу проводить вдома. Дуже часто провітрює квартиру, відкриває вікна. Часто робить вологе прибирання, протирає всі поверхні, і п'є дуже багато рідини, а саме, китайського чаю, привезеного з Піднебесної.

Під час походу в магазин він користується респіраторною маскою і одноразовими рукавичками. Медичну маску використовує в разі вимушеного спілкування з близькими, які знаходяться в зоні ризику.

Програма "Світ навиворіт" під час карантину: дивіться відео

На своїй фейсбук-сторінці телеведучий зазначає, що в масці важливо перебувати навіть у ліфті, адже там погана циркуляція повітря. Після приходу додому – верхній одяг кидати на прання, або ж залишати в якомусь окремому місці. У взутті в якому ви були на вулиці по квартирі ходити теж не рекомендується.

Варто протирати спиртовмісними засобами дезінфекції телефон, ключі, дверні ручки та руки. Якщо ж немає спеціального розчину – тоді просто звичайним спиртом. Пакети з магазинів треба залишати в тому місці, де і верхній одяг.

За словами телеведучого, усі фрукти, овочі, пляшки чи упавковки будь-чого з магазину треба помити і протерти.

Станом на 24 березня у світі зафіксували 392 230 випадків зараження коронавірусом. Померли 17 147 людей, одужали – 103 389. В Україні виявили 97 хворих та підтвердили 3 летальні випадки. Усіх закликають не виходити без потреби з дому, але якщо ж виникає така потреба, то одягати маску, рукавиці та уникати скупчення людей.



Як використовувати маску під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу