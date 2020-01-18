Телеведучий Нікіта Добринін одружується: з'явилось фото обручки

Популярний український телеведучий Нікіта Добринін наважився вдруге піти до вівтаря. 17 січня він освідчився своїй коханій – фіналістці шоу "Холостяк" та блогерці Дарії Квітковій.

Наразі пара перебуває на екзотичному відпочинку, звідки активно публікує фото та відео. Саме у мережі Дарія Квіткова вирішила поділитись першими враженнями від статусу нареченої та показати свою обручку. Дівчина не приховує, що досі не може оговтатись від освідчення Нікіти Добриніна.

Важливо: Телеведучий Нікіта Добринін освідчився фіналістці шоу "Холостяк" Дарії Квітковій: фото і відео

"Якщо чесно, я досі трішки шокована й не можу повірити, що тепер я в статусі нареченої", – написала Дарія Квіткова у блозі.

За словами блогерки, Нікіта Добринін за рік їхнього роману дізнався про неї чимало інформації, тому вгадав не тільки з розміром обручки, але й з її виглядом. Дарія Квіткова отримала від коханого ідеальний перстень з делікатним діамантом.

Я дуже не люблю чудернацькі персні, великі камені та таке інше. Обожнюю все маленьке, крихке і ніжне. Дякую, що так добре мене знаєш,

– зізналась Дарія Квіткова.



Нікіта Добринін освідчився Дарії Квітковій / Колаж LifeStyle 24

Як відомо, пара познайомилась на зйомках романтичного шоу "Холостяк-9". Після завершення проєкту переможниця Дарія Квіткова не думала, що в неї будуть стосунки з телеведучим Нікітою Добринін. Однак чоловік запросив її на побачення, а згодом у першу спільну поїздку.

Близько року закохані живуть разом, що перестали приховувати після випуску в ефір останньої серії "Холостяка". Нікіта Добринін та Дарія Квіткова – часті гості на світських заходах та вечірках. Пара щоразу демонструє особливу ідилію та є улюбленцями публіки. Окрім цього, зірки знялись у кліпі Світлани Тарабарової "Падає сніг", в якому не приховували своїх ніжних почуттів один до одного. Наразі невідомо, коли саме Нікіта Добринін та Дарія Квіткова підуть до вівтаря.



Нікіта Добринін одружується / Instagram / @nikitadobrynin