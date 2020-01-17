Телеведучий Нікіта Добринін освідчився фіналістці шоу "Холостяк" Дарії Квітковій: фото і відео

Популярний український ведучий Нікіта Добринін наважився вдруге одружитись. Своє кохання він знайшов на романтичному проєкті "Холостяк", тому після завершення шоу продовжив стосунки з перукарем та блогеркою Дарією Квітковою. Сьогодні, 17 січня, пара оголосила про заручини.

Відповідною інформацією закохані поділились на інстаграм-сторінці. Освідчився Нікіта Добринін дівчині під час їхнього відпочинку на Балі. Пара вже близько тижня перебуває на курорті, публікуючи ефектні фото. За словами колишнього учасника "Холостяка", Дарія Квіткова відповіла на його пропозицію згодою.

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Вона сказала: "Так", – підписав Нікіта Добринін.

На відео, яке зірки опублікували у мережі, видно, що Дарія Квіткова не очікувала освідчення від коханого. Вона позувала на фоні екзотичного пейзажу, коли Нікіта Добринін попросив обернутись до нього та став на одне коліно. У перші секунди дівчина розгубилась, після чого відповіла згодою та поцілувала шоумена.

Як відомо, Нікіта Добринін та Дарія Квіткова познайомились у 2019 році під час зйомок шоу "Холостяк". Тоді успішний телеведучий прийшов на проєкт, щоб знайти справжнє кохання. Однак глядачі не вірили у те, що шоумен, який вже був у шлюбі, матиме серйозні стосунки з учасницею. Та сам Нікіта Добринін щоразу переконував: він готовий вдруге піти до вівтаря.

Обраницею "Холостяка" стала майстриня із зачісок та блогерка Дарія Квіткова. Цікаво, що з нею телеведучий хотів розпрощатись у перших ефірах шоу, однак друзі Нікіти Добриніна переконали його дати красуні другий шанс. За словами Слави Камінської, дівчина дуже щира та легко адаптується до публічного життя ведучого.

Вже після завершення проєкту Нікіта Добринін продовжив зустрічатись з Дарією Квітковою. Пара оселилась у столичній квартирі телеведучого та після трансляції останнього випуску "Холостяка" не приховувала свій роман. Тепер Нікіта і Дарія часто постають перед камерами на світських заходах та показують своє приватне життя у мережі. Одним зі спільних захоплень є подорожі, які Квіткова і Добринін активно висвітлюють на інстаграм-сторінці. Цього разу пара обрала екзотичний острів Балі, де "Холостяк" таки наважився освідчитись.

"Раніше я думав, що вже звик до самотності. І зараз я такий щасливий зустріти тебе – неймовірну, мудру, легку дівчину, яка переконала мене в протилежному. Досі дивуюся, як швидко пролетіли останні півроку. Пам'ятаєш, як весь цей час ми таємно зустрічалися, літали різними рейсами, приїжджали додому з різницею в десять хвилин, щоб нас ніхто не побачив, як їздили в машині в чорних окулярах і просто усміхалися у відповідь, коли нас запитували: чим закінчився проєкт "Холостяк"?.. Ти сидиш зараз, щаслива, поруч і усміхаєшся. І це найбільший подарунок для мене!" – розповідав раніше Нікіта Добринін.