Телеведучий Олександр Скічко повідомив, що йде в політику: подробиці

Відомий український телеведучий та пародист Олександр Скічко приголомшив своїх шанувальників офіційною заявою. 28-річний артист повідомив, що балотуватиметься на парламентських виборах від партії "Слуга народу".

Про це телеведучий повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Скічко записав відеозвернення до своїх прихильників, у якому розповів, що балотуватиметься в Раду по мажоритарній виборчій системі і зазнався, що змусило його зробити такий вибір.

Сьогодні були опубліковані списки мажоритарників від партії "Слуга народу". І тепер я можу офіційно сказати, що я іду в політику. Я йду представляти свою рідну Черкащину. І хочу одразу дати відповідь на питання яке у вас виникає: чому, навіщо і яка взагалі в мене мотивація. Я йду в політику, тому що мені набридло. Мені набрилло слухати порожні обіцянки кожні 5 років, набридло їздити розбитими дорогами, а основне мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни, як вони обговорюють, до якої країни краще поїхати заробляти, тому що в Україні жити неможливо,

– заявив Олександр Скічко.

Після цього він додав, що українці втрачають свою державу, а йому цього дуже не хочеться. Також він зазначив, що, на його думку, Україна переживає переломний момент, оскільки вперше за історію президентом стала людина не з системи.

Але, незважаючи на те, що 75% людей у другому турі проголосували за Володимира Зеленського, сьогодні Верховна Рада не хоче голосувати за ініціативи, не хоче навіть їх розглядати. Я вважаю, що це пряма неповага до 75% населення України. Та й, в принципі, до всієї України. Я вірю в нашого президента. Я вірю в партію "Слуга народу". Я вірю в те, що ви нас підтримаєте,

– завершив Олександр Скічко.