Телеведучий Юрій Горбунов показав зворушливе відео з сином

Популярний телеведучий та актор Юрій Горбунов замилував прихильників сімейним відео. У мережі він опублікував ролик, на якому показав розваги його сина Івана.

Як відомо, Юрій Горбунов та Катерина Осадча – одні з небагатьох представників українського шоу-бізнесу, які не прагнуть показувати обличчя свого нащадка. Тому, зазвичай, пара публікує знімки чи відео, на яких видно тільки потилицю їхнього сина Івана. І хоч дитині вже виповнилось 2 роки, прихильники і досі можуть тільки здогадуватись, як виглядає зірковий нащадок.

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Однак днями телеведучий Юрій Горбунов дещо розсекретив це. На інстаграм-сторінці він опублікував зворушливе відео, на якому видно, як маленький Іван грає на піаніно. Хлопчик це робив у формі гри, однак впевнено вдаряв по клавішах та після цього сам закрив кришку музичного інструмента.

І хто сказав, що грати на фортепіано складно? – із гумором написав Юрій Горбунов.

Проте уважні підписники блогу помітили, що на лакованому піаніно виднілось відображення 2-річного Івана, який був зосереджений на грі. І хоч обличчя хлопчика було лише трішки видно, у мережі одразу ж заявили, що він подібний на свого зіркового батька. "Він навіть зі спини подібний на тата", "Який гарненький!", "Дуже подібний на батька", "Маленький Горбунович-Горбунов", – написали вони.

Що відомо про сина Катерини Осадчої та Юрія Горбунова?Катерина Осадча вдруге стала мамою 18 лютого 2019 року. Навіть після народження сина Івана телеведуча не поспішала розсекречувати ім'я його батька. Тільки наприкінці місяця Катерина Осадча та Юрій Горбунов заявили, що таємно одружились та виховують спільного сина. Телеведучий пояснив громадськості, що його сім'я ніколи не буде способом піару, адже його родинний затишок потребує приватності.



Вперше прихильники зіркового подружжя частково побачили обличчя маленького Івана, коли хлопчику був 1 рік. Тоді Катерина Осадча показала, як малюк "допомагав" Юрію Горбунову керувати машиною. Окрім Івана, пара виховує 17-річного сина Катерини Осадчої від попередніх стосунків.





Юрій Горбунов з сином Іваном / Instagram @gorbunovyuriy