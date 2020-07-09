У Голлівуді розгорівся черговий скандал. Акторка Тенді Ньютон дала відверте інтерв'ю, в якому поділилась не тільки спогадами про зйомки фільму "Зіткнення", але й скандальними деталями еротичної сцени зґвалтування.

Інтерв'ю вийшло на сайті журналу Vulture та одразу ж наробило галасу. Тенді Ньютон заявила, що не знала про скандальну інтимну сцену та зрозуміла, що сталось, тільки після виходу фільму "Зіткнення" у 2004 році.

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За сюжетом, правоохоронець, якого зіграв Метт Діллон, зупинив машину головної героїні та під час обшуку зґвалтував її. Тенді Ньютон запевняє: у її сценарії цього не було, а режисер Пол Хаггіс перед самими зйомками тільки поцікавився, чи вона одягнула захисну спідню білизну для еротичних кадрів.

Попросили розсунути ноги, поки камера дивилася в спідницю. І тоді я не зрозуміла, про що він говорить. Я навіть не думала про цю сцену так, навіть не розуміла, що сталося, поки не побачила ч*ртів фільм,

– заявила Тенді Ньютон.

Акторка додала, що від побаченого на екрані вона не могла стримати сліз. Тенді Ньютон тривалий час не розуміла, що колись сцена такого злочину стане реальністю афроамериканок.

"Я дуже хвилювалась. Але не тому, що мені довелось зніматися у цій сцені, а через те, що я взагалі не уявляла, що ми будемо транслювати таку ідею в фільмі. На той момент мені здавалося, що припустити, ніби поліцейський зґвалтує рукою жінку на вулиці, ще й з расистським підтекстом, – я злякалася, що не хочу бути частиною цього, я не вірила, що таке може статися в реальності", – додала вона.

Тенді Ньютон також поділилась, що після виходу фільму "Зіткнення" цікавилась питанням поводження з темношкірими жінками. Вона була приголомшена, що кількість жертв сексуальних домагань з боку поліції щороку зростає.

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Що відомо про фільм "Зіткнення"

Сюжет стрічки "Зіткнення" є заплутаним та непередбачуваним. У центрі подій – домогосподарка зі своїм чоловіком, що працює окружним прокурором, власник магазину, два детективи, темношкірий режисер з дружиною, слюсар, злочинці та сімейна пара, які є емігрантами. Всіх таких різних героїв в один день об'єднає зустріч, яка призведе до непередбачуваних і трагічних наслідків.