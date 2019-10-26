Тепер, коли я християнин, я думаю інакше, – репер Каньє Вест приголомшив змінами у сім'ї

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Каньє Вест
Каньє Вест / Instagram / @kanyewestt_official

Відомий репер Каньє Вест гучно аявив про свою релігійну позицію, а також розповів про зміни у їхній зірковій сім'ї. Його дружині, Кім Кардашян, не залишилося вибору, окрім того, як погодитися.

Протягом останніх семи місяців у мережі часто з'являлися новини про зміни в особистому житті відомого репера і чоловіка інста-зірки Кім Кардашян, Каньє Веста. Він почав відвідувати недільні служби, а згодом заявив, що хоче побудувати власну церкву. Однак, попри такий релігійний спосіб життя, його 6-річна донька одягалася в готично-реперському стилі, а також робила яскраві макіяжі.

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Зіркову матусю неодноразово критикували за надмірну вседозволеність щодо маленької доньки, але та не звертала увагу на думку фанатів. Однак крапку у цьому вдалося поставити її чоловікові Каньє Вестові. В інтерв'ю для E!News Кім Кардашян заявила, що все, що так любила 6-річна Норт, тепер під забороною.

Ми з Каньє сильно посварилися через це. Звичайно, я не хотіла, щоб Норт фарбувалася у такому ранньому віці. Але перед очима приклад мами, яка фарбує губи. І тітка Кайлі, яка дарує набори для макіяжу. Я не бачу проблеми в тому, щоб дозволити дочці трохи нафарбуватися, наприклад, на Різдво. Але Каньє іншої думки. І тепер вся косметика для Норт під забороною, поки вона не стане підлітком,
– зізналася Кім Кардашян.

Каньє Вест і Кім Кардашян з дітьми
Каньє Вест і Кім Кардашян з дітьми на Різдво у 2018 році / Instagram / @kanyewestt_official

А 42-річний Каньє Вест, який днями презентував християнський альбом Jesus Is King, доповнив, що заборони торкнулися не лише косметичних засобів, але і стилю Норт, адже раніше репер не був проти вигляду доньки, як рок-зірки. "Тепер, коли я християнин, я думаю і відчуваю інакше", – завершив зірковий батько.

Каньє Вест і Кім Кардашян
Кім Кардашян і Каньє Вест / Instagram / @kanyewestt_official

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян Каньє Вест Зіркові діти
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