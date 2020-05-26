Зустрічаємо літо правильно: рецепт теплого салату з телятиною та гірчицею

Якщо ви ще не почали готуватись до літа, тоді дійте за нашим рецептом. Більше того, нарешті з’явились і свіжа зелень, і хрумкі овочі, що роблять підготовку не лише корисною, але й смачною. Ну, правда ж організм так і просить легких овочевих "безмайонезних" салатів? Що ж, не будемо себе стримувати і приготуємо поживний та апетитний теплий салат із телятиною та французькою гірчицею "Верес".

Рецепт приготування теплого салату з телятиною та французькою гірчицею "Верес".

Інгредієнти:

- 400 г телятини

- 10 помідорів чері

- 150 г міксу салату

- 50 г руколи

- 3 ст. л. оливкової олії

- 1 ч. л. французької гірчиці "Верес"

- 1 зубчик часнику

- 1 ч. л. меду

- сіль, перець за смаком

Рецепт приготування

Нарізаємо тонкими слайсами телятину та маринуємо у спеціях, збризкуємо оливковою олією.

Обсмажуємо телятину на розігрітій сковорідці з олією по 1 хвилині з кожної сторони. Важливо не перетримати м’ясо на вогні, адже тоді телятина стане жорсткою. Перекладаємо готове м'ясо на тарілку.

Тим часом нарізаємо томати чері на половинки. Викладаємо їх на тарілку разом із салатом та руколою.

А тепер готуємо соус (по секрету, частенько саме від нього залежить смак готової страви, тому не нехтуйте цим етапом!).

Для соусу в окремій посудині змішайте оливкову олію, мед, дрібно нарізаний часник та французьку гірчицю "Верес". Чому саме французьку? Бо вона має ідеально збалансований смак, що створений поєднанням зерен трьох сортів гірчиці: жовтої, білої та чорної . Її можна додавати і до м’ясних, і до рибних страв, а ще доповнювати різноманітні соуси та салати.

До готового соусу додайте за смаком сіль, перець і ретельно все перемішайте.

Тепер викладаємо усі інгредієнти у салатницю: листя салату, свіжу руколу, обсмажену телятину, зверху кладемо нарізані помідори чері. Все це заправляємо нашим соусом та перемішуємо.

Ось так, усього 10-15 хвилин, і страва готова!

Заправки для салатів можна готувати і з іншими видами гірчиць. Так у "Верес" є класичний варіант – діжонська. Вона має злегка солонуватий смак, що доповнюється кислинкою винного оцту. Діжонська гірчиця також добре поєднується з запеченою рибою та овочами гриль.

Тож не бійтесь експериментувати та творити справжню смакоту. Для більшої сміливості відвідуйте сторінку "Верес", де можна надихнутись та підгледіти цікаві рецепти.

Смачних страв та гарного, майже літнього, настрою!