Теракти 11 вересня в США: реакція Меланії Трамп і американських зірок на роковини трагедії

У США вшановують пам'ять загиблих внаслідок терактів, які відбулись у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Тоді у знамениті вежі Всесвітнього торгового центру врізались два літаки. Внаслідок нападу загинули майже 3 тисячі людей. На роковини кривавого теракту відреагували американські зірки.

У своїх блогах знамениті актори, моделі, співаки та світські левиці розмістили щемливі дописи, в яких наголосили, що ця моторошна дата не повинна забуватись. Як відомі американці привернули увагу суспільства до роковин кривавого теракту – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

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Меланія Трамп

Однією з перших відповідний допис опублікувала перша леді США Меланія Трамп. Вона лаконічно заявила: "Ми ніколи не забудемо 11 вересня".

Різ Візерспун

"Ми завжди будемо пам'ятати 11 вересня і продовжуємо віддавати данину відважним чоловікам і жінкам, які щодня борються за нашу свободу", – написала акторка Різ Візерспун.

Кейт Аптон

"Ніколи не забувайте за тих людей, які загинули в цей день 18 років тому. Дякую всім військовим, ветеранам та першим рятувальникам, які були покликані служити та жертвувати життям за нашу безпеку та свободу", – зазначила Кейт Аптон.

Кейт Хадсон

"Пам'ятаю цей день 18 років тому. Завжди згадувати це важко. Я тоді жила у Нью-Йорку і ніколи не забуду, як кожна людина в місті підтримувала один одного. Усі збиралися разом, ініціативно намагаючись допомогти... Це було потужне відчуття у найважчі часи. Нью-Йорку, ти – одне з найпрекрасніших міст, яке пережило цю жорстокість. Ми все ще з вами зцілюємось", – розповіла Кейт Хадсон.

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Лілі Олдрідж

"День, який ми назавжди запам’ятаємо! Молюсь за всіх загиблих та їхніх близьких", – зазначила модель Лілі Олдрідж.

Зої Салдана

"Я ніколи не забуду", – лаконічно написала акторка.

Дизайнер Філіп Плейн