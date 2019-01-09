Територія гарячого Заходу: Кендалл і Кайлі Дженнер знялися у фотосесії у ковбойському стилі

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Кендалл і Кайлі Дженнер
Кендалл і Кайлі Дженнер / Instagram/ @kyliejenner

Знамениті сестри часто тішать своїх шанувальників пікантними знімками поодинці, однак в новій яскравій фотосесії Кендалл і Кайлі Дженнер знялися разом. Подвійна порція задоволення для прихильників стильних сестер.

Стиль "вестерн" набув неабиякої популярності в одязі у 2018 році. Знаменитості одягали куртки-косухи з бахромою, доповнювали класичні образи чоботами-казаками, а також купували ковбойські капелюхи. Однак початок нового року не свідчить про те, що тренд залишився позаду. Одні з найстильніших моделей довели це на своєму прикладі.

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Знімки з нової фотосесії в ковбойському стилі 21-річна Кайлі Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Власниця лінії косметики та її 23-річна сестра Кендалл позували перед камерою в нарядах ковбойського стилю: короткі сукні з глибокими декольте, чоботи-казаки, крислатий капелюх та інші ковбойські деталі.

Кендалл і Кайлі Дженнер
Кендалл і Кайлі Дженнер в ковбойських образах / Instagram / @kyliejenner

Обрані сестрами вбрання дивилися доволі контрастно. Так, Кендалл одягнула чорні шорти-велосипедки, топ з відкритими плечима в тон і темне взуття з квадратними носками. Її сестра Кайлі обрала для себе кардинально інший, світлий образ. Вона одягнула білу сукню із візерунком квітів на гудзиках і чоботи-казаки в тон. Її волосся було красиво вкладене, тоді як зачіску Кендалл закривав великий ковбойський капелюх.

Кендалл і Кайлі Дженнер
Сестри знялися разом у фотосесії в стилі "вестерн" / Instagram / @kyliejenner

Також Кендалл Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Instagram бекстейдж з наступної фотосесії в більш відвертих образах. 23-річна модель позувала перед камерою в спідній білизні кольору хакі та в леопардовому стилі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер Кайлі Дженнер
Джерело: 24 канал
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