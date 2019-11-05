"Термінатор: Фатум": шостий фільм, який дуже хоче бути третім

"Фатум" ігнорує всі фільми після "Судного дня", а франшиза у той час не просто повторює себе, а повторює своє ж продовження. Сиквели Шредінгера, не інакше. І існують, і ні.

Після культових двох частин "Термінатора", яким займався Джеймз Кемерон, справа перейшла до іншої команди. З тих пір, протягом 28 років і трьох сиквелів, нічого хоч наближено хорошого в цій історії кіноекрани не побачили. Тому, коли Кемерон знову взявся за франшизу, фраза "I'll be back" набула нових відтінків. Але зайнятість "Аватаром" підштовхнула режисера скинути відповідальність на Френка Міллера, відомого завдяки "Дедпулу" чи чудовому "нетфліксівсьому" Love, Death & Robots.

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"Термінатор: Фатум": офіційний кадр з фільму / IMDb

Його "Фатум" постарався віддати честь класиці — першим двом "Термінаторам". Все зробили за рецептом: трохи проблем з наперед визначеним майбутнім, трохи трагедій жінки, яка жила пересічним життям і не готова колись рятувати світ, а зараз стати причиною для бійні роботів з майбутнього. До "Фатуму" повернули Сару Коннор і T-800, тобто Арні. Обидва актори добряче постаріли і змінились, але саме ця парочка найбільше манить глядачів до кінотеатру за новим "Термінатором".

До ностальгії додали сучасних ноток. Тут сильні вольові жінки не по-дитячому роздають рідкому поганцю з 2042-го. Печерні погляди Сари Конор на роль жінки, як матері спасителя, нещадно руйнують трендами сьогодення. І в цьому плані — правильно роблять. Проблема лише у тому, що сюжетні твісти настільки очевидні, що подавати їх на кіноекрани посередині хронометражу, як сюрприз, в очікуванні вау-ефекту, як мінімум, непристойно. Ще, оскільки нова спасителька майбутнього за національністю мексиканка, якій треба потрапити у Штати, кіно заразом зачіпає актуальну для США тему нелегальних імігрантів.



"Термінатор: Фатум": офіційний кадр з фільму / IMDb

Попри старання і відсилки, сподівань "Фатум" не виправдовує. Він лише повторює колись зняту історію, замінивши Скайнет на Легіон, а роботів з одного майбутнього на трохи інших – з трохи іншого майбутнього. Танці на металевих кістках старих Термінаторів – не найкраща стратегія, але більше з франшизи витягнути важко. "Термінатора" давно пора зупинити, але кожен новий фільм залишає віконце для продовження. Враховуючи те, наскільки часто Голлівуд впадає в римейки і сиквели, продовження можна зрозуміти. Але тихенький голос всередині благає франшизу спинитись до того, як та вщент зруйнує хороший шлейф, що тягнеться від "Судного дня" в далекому 1991-му.

Абстрагуючись від сюжету, який не приносить "Термінатору" нічого нового, все ще можна побачити непогане двогодинне кіно, де бійня люто жорстока, але бійці не проливають кров і неодноразово відновлюються для ще одного раунду. Кіно, в якому приємно зустріти 63-річну Лінду Гамільтон, старого (але не іржавого) Арнольда Шварценеггера, і чути знайоме "ту дун тун тудун".



"Термінатор: Фатум": офіційний кадр з фільму / IMDb

Якщо би "Фатум" змагався з іншими версіями себе, тобто, проігнорованими ним сиквелами, то скоріш за все, переміг би. Але глядач мимоволі озирається в минуле ще далі і хоче "Судний день", який більше не настане. Бо двічі в одну річку не ввійдеш. "Термінатор: Фатум" пробував, і ось що з цього вийшло. При затратах 185 мільйонів доларів на створення і ще близько 100 мільйонів на маркетинг і дистибуцію, фільмові треба зібрати близько 450 мільйонів доларів для того, щоб вийти в плюс. Прогнози ж такі, що "Фатум" як максимум вийде в нуль, і це буде за щастя.

Рейтинг на IMDb – 6,6. Вікові обмеження – 16 років.

"Термінатор: Фатум": дивитись трейлер фільму онлайн

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