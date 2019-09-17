"Термінатор: Фатум": в мережі з'явилися нові кадри з шостої частини саги про залізного сміливця

Шанувальники серії фільмів про улюбленого Термінатора вже в передчутті прем'єри шостої частини, яка отримала назву "Термінатор: Фатум". Аби ще більше розігріти очікування у фанатів, представники стрічки опублікували нові кадри та постер з головними героями.

Раніше ми писали про перший офіційний трейлер шостої частини "Термінатора", який було опубліковано наприкінці травня 2019 року. Відео одразу ж підірвало мережу. Станом на середину вересня його переглянуло понад 20 мільйонів людей.

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Так, за місяць до прем’єри представники фільму "Термінатор: Фатум" опублікували нові постери, які з'явилися на сторінці компанії Total Film у Twitter.

Arnold Schwarzenegger and Linda Hamilton are back in these exclusive images from Terminator: Dark Fate https://t.co/hKeU8UFcMN pic.twitter.com/fJjvcaSBj7 — Total Film (@totalfilm) 16 вересня 2019 р.

На прокомокадрах постали вже добре відомі Лінда Хемілтон, яка зіграє Сару Коннор, Арнольд Шварценеггер, якому дісталася роль термінатора моделі Т-800, а також Маккензі Девіс і Наталя Реєс.

They're back! @Schwarzenegger and Linda Hamilton return as T-800 and Sarah Connor in #TerminatorDarkFate – here’s your exclusive look at the duo, alongside some new faces to the franchise, on the subscribers-only cover of #TotalFilm pic.twitter.com/ydnO1SVPPa — Total Film (@totalfilm) 16 вересня 2019 р.

Прем'єра картини, яка стане продовженням другої частини "Термінатор 2: Судний день" (1991), запланована на 31 жовтня.