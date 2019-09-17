"Термінатор: Фатум": в мережі з'явилися нові кадри з шостої частини саги про залізного сміливця
Шанувальники серії фільмів про улюбленого Термінатора вже в передчутті прем'єри шостої частини, яка отримала назву "Термінатор: Фатум". Аби ще більше розігріти очікування у фанатів, представники стрічки опублікували нові кадри та постер з головними героями.
Раніше ми писали про перший офіційний трейлер шостої частини "Термінатора", який було опубліковано наприкінці травня 2019 року. Відео одразу ж підірвало мережу. Станом на середину вересня його переглянуло понад 20 мільйонів людей.
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Так, за місяць до прем’єри представники фільму "Термінатор: Фатум" опублікували нові постери, які з'явилися на сторінці компанії Total Film у Twitter.
На прокомокадрах постали вже добре відомі Лінда Хемілтон, яка зіграє Сару Коннор, Арнольд Шварценеггер, якому дісталася роль термінатора моделі Т-800, а також Маккензі Девіс і Наталя Реєс.
Прем'єра картини, яка стане продовженням другої частини "Термінатор 2: Судний день" (1991), запланована на 31 жовтня.