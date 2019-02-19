Терон Еджертон переспівав Елтона Джона у фільмі "Рокетмен": перший постер і трейлер

Кіностудія Paramount презентувала трейлер фільму "Рокетмен" (Rocketman), у якому йдеться про життя і творчість британського музиканта Елтона Джона.

У стрічці Елтона Джона зіграв актор Терон Еджертон, який популярний своїми ролями у фільмах "Kingsman: Секретна служба" і "Робін Гуд: Початок".

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Що цікаво, жанр "Рокетмену" характеризується як "музична фантазія". Назва стрічки походить від однієї з найбільш відомих пісень Елтона Джона 1972 року.

Також у фільмі знялися Джеймі Белл, Річард Медден і Брайс Даллас Говард. Режисером виступив Декстер Флетчер. В український прокат картина вийде 6 червня 2019 року.

Дивіться трейлер фільму "Рокетмен":