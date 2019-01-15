Терористи закликають отруїти Кейт Міддлтон через продукти в супермаркетах: інформація спецслужб

Герцогиня Кембриджська наразі перебуває в серйозній небезпеці, адже її наближеність до громадян Великобританії у супермаркетах може вилізти боком. У ЗМІ припускають, що терористи вже знають, які продукти найчастіше купує Кейт Міддлтон, і таким чином можуть підкласти їй отруєну їжу.

Про це повідомляють на Daily Star Sunday з посиланням на джерело у спецслужбах. Журналісти повідомляють, що у Telegram-чаті релігійних "фанатиків" неодноразово з’являлось фото Кейт Міддлтон, яка котить перед собою візок із супермаркету. На знімку був намальований червоний хрест, а в самому повідомленні терористи закликали до отруєння герцогині: "Ми знаємо, що вона їсть, отруїть це!".

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Більше того, у повідомленні додатково наводились інструкції, як правильно розмістити отруту в продуктах, щоб про це ніхто не здогадався. Також додавався перелік супермаркетів, в яких найчастіше скупляється дружина принца Вільяма. Спецслужби припускають, що це справа рук терориста і прихильника угрупування "Ісламська держава" Хуснайна Рашида, який перебуває у в’язниці. Раніше злочинець закликав до замаху на життя найстаршого сина герцогів Кембриджських, принца Джорджа.

В іншому виданні Daily Express також стало відомо, що нещодавно у внучки королеви Єлизавети, принцеси Беатріс, від отрути померла її собака. Собачка на прізвисько Апельсин породи норфолкський тер'єр з'їла отруту під час прогулянки у Віндзорському парку. Улюбленця Беатріс довелось приспати, а от яка саме отрута потрапила в організм тварини – наразі не встановлено.

Нагадаємо, що напередодні Різдва Кейт Міддлтон зі старшими дітьми – Джорджем та Шарлоттою – здійснила шопінг у дисконтному магазині The Range.