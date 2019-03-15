Тест до Дня святого Патрика: який ти алкоголь?

4092 Читать новость на русском
Тест до Дня святого Патрика 2019 - який ти алкоголь
Який ти алкоголь / vesti-ukr.com

У день, коли частина нашої планети влаштовуватиме алко-вечірки, ми не могли не згадати про алкоголь. Коли ж іще, як не в День святого Патріка?

Пройди тест та дізнайся, який ти алкоголь. Можливо, після вечірок тобі так погано саме через неправильну, "не твою" випивку.

Читайте також: День святого Патрика 2019: традиції, символи та цікаві факти про свято

 

 

blog_ava
Екс-дружина Майкла Джексона зізналась про відсутність сексу і штучне запліднення дітей
сьогодні
3219
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Алкоголь Курйозні новини Традиції Ірландія Food and Drinks Фотоновини Тести
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Камбала – рецепт дієтичної вечері для схуднення
сьогодні 17:57 Камбала – рецепт дієтичної вечері для схуднення
Богданна Рибак 75
День святого Патрика 2019: куди піти у Києві
сьогодні 17:30 День святого Патрика 2019: куди піти у Києві
232
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 15-17 березня
сьогодні 16:49 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 15-17 березня
393
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
сьогодні 12:08 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
Юлія Турелик 3825
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
14 березня 21:01 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
4796
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук