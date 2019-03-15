Тест до Дня святого Патрика: який ти алкоголь?
У день, коли частина нашої планети влаштовуватиме алко-вечірки, ми не могли не згадати про алкоголь. Коли ж іще, як не в День святого Патріка?
Пройди тест та дізнайся, який ти алкоголь. Можливо, після вечірок тобі так погано саме через неправильну, "не твою" випивку.
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Джерело: LifeStyle 24
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