Тест до Дня святого Патрика: який ти алкоголь?

У день, коли частина нашої планети влаштовуватиме алко-вечірки, ми не могли не згадати про алкоголь. Коли ж іще, як не в День святого Патріка?

Пройди тест та дізнайся, який ти алкоголь. Можливо, після вечірок тобі так погано саме через неправильну, "не твою" випивку. Читайте також: День святого Патрика 2019: традиції, символи та цікаві факти про свято