Тест Тілля Ліндеманна на коронавірус показав негативний результат

Фронтмена гурту Rammstein Тілля Ліндеманна госпіталізували з підозрою на коронавірус сьогодні, 27 березня. Проте результати тесту на COVID-19 виявилися негативними.

На офіційній сторінці в інстаграмі німецький метал-гурт Rammstein опублікував допис, яким оголосив, що діагноз коронавірус в 57-річного соліста Тілля Ліндеманна не підтвердився. Проте представники колективу зазначили, що артист дійсно перебуває в лікарні.

До теми Тілля Ліндеманна госпіталізували з коронавірусом у Берліні, – ЗМІ

Вчора ввечері, 26 березня, Тілля Ліндеманна направили в реанімаційне відділення. Таке рішення прийняв лікар гурту Rammstein, який слідкує за станом здоров'я музикантів. Зараз стан співака покращився, тому сьогодні ввечері його перевели до іншого відділення.

Представники колективу спростували діагноз COVID-19 та зауважили, що результати тестів виявилися негативними.

Варто зазначити, кілька тижнів тому Ліндеманн з сольним проєктом відвідав Росію і Україну. Після концерту в Москві 15 березня він повернувся в Берлін. Згодом його екстренно госпіталізували з високою температурою.

Варто наголосити, що станом на 27 березня кількість інфікованих у Німеччині перетнула позначку в 47 тисяч осіб. Серед них 285 випадків закінчилися летально, а понад 5 тисячі пацієнтам вдалося одужати.