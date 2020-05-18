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Тетяна Васильєва, у якої підозрювали коронавірус, втекла з лікарні

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Тетяна Васильєва втекла з лікарні
Тетяна Васильєва втекла з лікарні / Instagram / @ vasileva_vtg

Відома російська акторка Тетяна Васильєва 2 травня розповіла що в неї діагностували коронавірус. Цю новину розповсюдили російські ЗМІ. Проте тепер журналісти повідомляють, що знаменитість втекла з лікарні, не дочекавшись результатів тесту на COVID-19.

2 травня російські видання, зокрема агенство "Інтерфакс", повідомляли про те, що у Тетяни Васильєвої діагностували коронавірусну хворобу, проте вона перебуває вдома. Та на особистій сторінці в інстаграмі артистка зазначала, що попри симптоми COVID-19, у неї підтвердили двосторонню пневмонію. 

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Сьогодні, на телеканалі НТВ з'явилася інформація про те, що народну артистку Росії Тетяну Васильєву госпіталізували із сильним кашлем та підвищеною температурою. Їй зробили тест на COVID-19, проте вона втекла з лікарні, не дочекавшись результатів тестування.

За такий вчинок зірка має заплатити штраф у розмірі 5 тисяч російських рублів, що дорівнює 1 822 грн. Сама ж Васильєва пояснює, що боялася заразитися коронавірусом у медичному закладі.

"Я лікарів дуже давно не бачила, тому що я сама собі лікар вже давно і у мене все добре. Температури нема, не кашляю, залишилося зробити тільки КТ, але теж невідомо, коли, де і що", – сказала актриса. 

Що відомо про акторку Тетяну Васильєву?

Тетяна Васильєва – російська акторка театру та кіно. За час своєї кар'єри вона встигла зіграти ролі у більш, ніж 50 фільмах. Популярність їй принесли стрічки  "Найчарівніша і найпривабливіша", "Здрастуйте, я ваша тітка", "Побачити Париж і померти". Також її можна побачити в одній із серій телекомедії "Свати". Через гастрольні виступи в окупованому Криму актриса була занесена до бази "Миротворець" у серпні 2015 року. 

Зазначимо, станом на 18 травня Росія перебуває на другому місці за кількістю інфікованих COVID-19 у світі. Там зафіксували 290 678 випадків захворювання коронавірусом, з яких 2 722 летальні. Вдалося одужати 70 209 хворим. 

Теги: LifeStyle Кіно
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