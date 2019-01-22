День Ангела Тетяни: дата святкування у 2019 році

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Тетянин день 2019 - дата свята, коли День Тетяни в Україні у 2019 році
День Ангела Тетяни: дата святкування у 2019 році / 24 Канал

Щорічно, Тетянин день в Україні святкують 25 січня, також у цей день заведено святкувати й усім студентам, адже Тетяна свого часу була покровителькою студенства.

У традиції нашого народу здавна повелося так, що ми дуже любимо збиратися в колі рідних і друзів, щоб щось святкувати. Після всіх новорічних свят в двері стукає Тетянин день День студента.

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Тетянин день, або День студентства, який часто плутають з Міжнародним днем студента — це свято у народному календарі східних слов'ян і пам'ятна дата. Ця дата встановлена в пам'ять про мученицю Татіану Римську.

У 1755 році імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ про заснування Московського університету. Після цієї події Тетянин день свято також став вважатися символом народження університету, а трохи пізніше і Днем студента.

Нагадаємо, що в Україні День студента відзначають 17 листопада, він же вважається Міжнародним днем студента.

В Тетянин день найкраще молитись за успіхи в навчанні та долю
В Тетянин день найкраще молитись за успіхи в навчанні та долю

Запитуючи в інтернеті Тетянин день, коли відзначають, орієнтуйтеся більше на слов'янську традицію святкування, де вшановують пам'ять ранньохристиянської мучениці, що зазнала тортур за віру при імператорі Олександрі в 3 столітті.

Тепер свята Татіана є заступницею і покровителькою всіх Тетян. 25 січня всі Тетяни відзначають свої іменини. В церквах проходять богослужіння на честь мучениці Татіани, ставлять свічки за успіхи у навчанні. Цей день – чудова нагода привітати всіх Тетян і проявити знаки уваги.

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Теги: LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 Канал
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