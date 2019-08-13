Тейлор Свіфт фінансово допомогла своїй фанатці, пожертвувавши 6 тисяч доларів: подробиці

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Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт / www.gettyimages.com

Американська співачка Тейлор Свіфт, яка є однією з найвпливовіших жінок світу, допомогла грошима своїй прихильниці – дівчині Аїші, яка у соціальних мережах поскаржилася на труднощі у житті.

Про допомогу Свіфт Аїша повідомила на своїй сторінці в Instagram. Дівчина розповіла у мережі, що їй не вистачає грошей на оплату наступного семестру в коледжі, у якому вона навчається.

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За словами Аїші, її батьки отримують зарплату, яка дорівнює прожитковому мінімуму. Також вона розповіла, що її мама хворіє на хронічне захворювання нирок. Відтак родина намагалася взяти позику, щоб покрити орендну плату і плату за навчання. 


Аїша і її мама / Скріншот / Instagram / @ayeshakhurram

Згодом дівчина неочікувано отримала матеріальну допомогу від співачки Тейлор Свіфт, яка надіслала Аїші близько 6 тисяч доларів. Вона опублікувала скріншот про банківський переказ від Тейлор, який супроводжував підпис: "Продовжуй вчитися, дівчинко. Люблю тебе. Тейлор"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ayesha (@ayeshakhurram)

 

Додамо, що Тейлор Свіфт вже допомагала у 2015 році своїй прихильниці закрити студентську позику на 2 тисячі доларів.

Я написала про те, як важко моїй родині оплачувати моє навчання. Через дві години я отримала цей лист. У мене немає слів, я не перестаю плакати,
– сказала Аїша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ayesha (@ayeshakhurram)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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